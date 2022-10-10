Bước qua ngày hôm nay 10/10: Khổ tận cam lai, chúc mừng 3 con giáp này thoát khỏi vận đen, may mắn tìm tới, vận trình khởi sắc, gia đạo có tin vui, cuối năm ngập tràn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 13:22

Bước qua ngày hôm nay, khổ tận cam lai, nay 3 con giáp thoát vận đen, may mắn gõ cửa, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra hanh thông. Đối với những người đang có ý định ứng cử vào những vị trí mới sẽ có được nhiều lợi thế hơn. Con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, người tuổi Tuất nên nắm chặt thời cơ để có bước nhảy vọt như mong muốn.

Do có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Dần dễ thu được khoản lời lãi lớn ngay trong ngày mai. Khi những cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự quá lâu. Muốn làm ăn lớn, bạn cần quyết đoán nắm bắt.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội tuyệt vời để các cặp đôi hâm nóng tình cảm của mình. Hãy dành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể, chiều chuộng đối phương thêm chút, bao dung hơn nữa, lắng nghe nhiều hơn, đừng quá cố chấp thì sóng gió nào rồi cũng sẽ qua. 

Bước qua ngày hôm nay 10/10: Khổ tận cam lai, chúc mừng 3 con giáp này thoát khỏi vận đen, may mắn tìm tới, vận trình khởi sắc, gia đạo có tin vui, cuối năm ngập tràn hỷ sự - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội tuyệt vời để các cặp đôi hâm nóng tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng ngày mai Thứ Ba 11/10/2022, vận trình của Tuổi Thân ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Thân mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Nhân duyên hài hoà đem đến cho người độc thân các đối tượng hẹn hò phù hợp. Những người đã thành đôi nên hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn lãng mạn hay đi dạo cùng nhau.

Bước qua ngày hôm nay 10/10: Khổ tận cam lai, chúc mừng 3 con giáp này thoát khỏi vận đen, may mắn tìm tới, vận trình khởi sắc, gia đạo có tin vui, cuối năm ngập tràn hỷ sự - Ảnh 2
Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Thân mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài ghé thăm mang lại nguồn tiền từ nghề phụ cho con giáp tuổi Ngọ, thậm chí có người còn được hỗ trợ về tiền bạc trong thời gian này. Nhờ đó mà bạn càng hiểu hơn giá trị của tiền bạc, quý trọng hơn từng đồng mà mình đã làm ra.

Ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên chuyện tình cảm của bạn thêm phần thuận lợi. Những ai độc thân nhận được vận đào hoa nở rộ, nhiều người để ý, theo đuổi, thế nhưng bạn chớ vội vàng chọn lựa ai đó chỉ để khỏa lấp nỗi cơ đơn, tất cả đều cần thời gian để cả hai hiểu nhau hơn.

Bước qua ngày hôm nay 10/10: Khổ tận cam lai, chúc mừng 3 con giáp này thoát khỏi vận đen, may mắn tìm tới, vận trình khởi sắc, gia đạo có tin vui, cuối năm ngập tràn hỷ sự - Ảnh 3
Thiên Tài ghé thăm mang lại nguồn tiền từ nghề phụ cho con giáp tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 10/10/2022: 3 con giáp này may mắn kéo tới ngùn ngụt, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 10/10/2022: 3 con giáp này may mắn kéo tới ngùn ngụt, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này may mắn ùn ùn kéo tới, phước lộc đầy tay, tiền tài đỏ thắm, bản mệnh của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng.

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