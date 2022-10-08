Cuối ngày mai 9/10: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp có điềm báo thất thoát tiền tài, vận trình kém may mắn, gia đạo bất ổn, vợ chồng lục đục

Tử vi hàng ngày 9/10/2022, Hình hại đặc quyền cho thấy kẻ cao ngạo nào đó, với cái tôi quá lớn có thể nói ra những lời chê bai và thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính hình ảnh của họ. Bạn cứ bình tĩnh, hãy cứ để họ tự hiểu rõ những sai sót của mình và có điều chỉnh cần thiết trong những lần tiếp theo nhé người tuổi Tuất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá ảm đạm. Đào hoa xấu tác động khiến cho bạn và người ấy liên tục nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi lẫn nhau vì bất đồng trong quan điểm sống.

Kiếp Tài khiến người tuổi Tuất thất vọng về mối quan hệ của mình nhưng đừng vơ đũa cả nắm, vẫn có người sẵn lòng giúp bạn đấy nhé. Chủ động đề nghị sự giúp đỡ của họ để bù đắp cho yếu điểm của mình. Đừng quên rằng con người không ai là hoàn hảo, và bạn cũng không phải là ngoại lệ.

Kiếp Tài khiến người tuổi Tuất thất vọng về mối quan hệ của mình nhưng đừng vơ đũa cả nắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày Chủ Nhật 09/10/2022, Tuổi Mùi dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Mùi có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Thổ khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút, nếu bạn có ý muốn giảm cân thì cũng phải thực hiện đúng cách. Đừng ai nói gì cũng nghe và làm theo một cách thiếu khoa học như hiện nay.

Tuổi Mùi dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 9/10 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra tương đối chông gai, vất vả. Dự đoán sẽ có họa tiểu nhân đeo bám và bày mưu hãm hại nên người tuổi này không thể làm tròn trách nhiệm của mình trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Việc thu nhập và chi tiêu lúc này lúc khác không ngừng đòi hỏi con giáp này phải sớm có kế hoạch quản lý tài chính một cách rõ ràng và cụ thể.

Thổ khí vượng báo hiệu cho bản mệnh biết rằng sức đề kháng của bạn ngày mai không được tốt. Bạn nên ăn nhiều đồ ăn có vitamin C và đừng quên đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình, không quên ngủ trưa để cải thiện trí nhớ và sức đề kháng.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo