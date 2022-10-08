Đúng giờ Tý ngày mai 9/10/2022: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này cát khí vây quanh, hanh thông đủ đường, tiền tài đầy tay, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào ngày mai CN 09/10/2022, Tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Dần thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Nhờ có Hỏa - Thổ tương sinh nên mọi người xung quanh dường như rất hiếu kỳ về bạn bằng thái độ tích cực, họ muốn nghe bạn nói, muốn hiểu hơn về bạn. Vậy thì hãy cho họ cơ hội để có thể gần gũi hơn. Đừng quá khép kín, đừng quá lạnh lùng và trở nên xa lánh đám đông.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Dần khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Nhờ có Hỏa - Thổ tương sinh nên mọi người xung quanh dường như rất hiếu kỳ về bạn bằng thái độ tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng ngày mai CN 09/10/2022, quý nhân tam hội xuất hiện giúp cho con đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn bước lên một nấc thang mới. Con giáp này sẽ nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu mà không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào.

Lại thêm cát tinh độ mệnh, những tiềm năng của tuổi Thìn dần được khám phá và khơi mở sau những trải nghiệm quý báu. Con giáp này nhận được vô số lời tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên, có thể thấy cơ hội thăng tiến quả thực đang đến rất gần.

Kim - Thổ tương sinh hứa hẹn bạn sẽ trở thành người kết đôi cho một cặp nào đó ngày mai, và thật tuyệt khi bạn là cầu nối, đưa họ đến với nhau. Đừng phụ lòng tin của những người đã luôn yêu mến và tin tưởng bạn nhé.

Kim - Thổ tương sinh hứa hẹn bạn sẽ trở thành người kết đôi cho một cặp nào đó ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày 9/10/2022, Tam Hợp xuất hiện dự báo đây là một ngày có những hẹn hò, yêu đương, những ánh mắt, nụ cười cuốn hút mà có thể bạn thậm chí không cưỡng lại được. Hãy cho mình cơ hội thoát ra khỏi công việc để có thể chăm chút cho những cảm xúc của bản thân nhé.

Có những điểm bạn chưa được mạnh và phải có sự hỗ trợ của Chính Ấn, điều đó là tất nhiên nhé con giáp tuổi Tỵ. Vì thế, thay vì chối bỏ hãy biết cảm ơn những gì bạn có và những gì bạn được giúp sức.

Tam Hợp xuất hiện dự báo đây là một ngày có những hẹn hò, yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo