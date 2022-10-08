Qua đêm nay 8/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài bày trước mắt, bản mệnh một bước lên hương, thay thời đổi vận

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 11:45

Qua đêm nay, 8/10, 3 con giáp này xua đuổi vận rủi, may mắn gõ cửa, hỷ sự chờ trước ngõ, vận trình hanh thông, ngập tràn vận khí

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày mai như trải thêm hoa hồng. Thời gian này bạn cần cố gắng phát huy hết thế mạnh bản thân, vận trình đang rất hanh thông nên chỉ cần bạn có quyết tâm là ắt sẽ có được thành công.

Theo tử vi ngày 9/10/2022 của 12 con giáp, người tuổi Thân được Thiên Tài che chở, nhờ thế mà đường tài lộc của bản mệnh cũng khởi sắc hơn. Con giáp này đang làm ăn rất thuận lợi, kinh doanh phát đạt, tiền bạc trong nhà chẳng lo túng thiếu

Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

Qua đêm nay 8/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài bày trước mắt, bản mệnh một bước lên hương, thay thời đổi vận - Ảnh 1
Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai Mùi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong ngày này vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bạn giải tỏa được những chướng ngai tinh thần, nhờ đó mà bạn ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề của bạn lúc này.

Qua đêm nay 8/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài bày trước mắt, bản mệnh một bước lên hương, thay thời đổi vận - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Tài cập bến trong tử vi hàng ngày của người tuổi Mão dự đoán mục tiêu cải thiện thu nhập của con giáp này sẽ sớm đạt được khi việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn. Thuận lợi nhất là những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh, con giáp này có duyên bán hàng nên khách hàng tự tìm tới, chuyện làm ăn vô cùng tốt đẹp.

Trong khi đó người làm công ăn lương sẽ có một làm việc nhàn hạ mà không gặp phải áp lực hay khó khăn nào. Bạn nên tranh thủ giải quyết hết những nhiệm vụ còn dang dở ở thời điểm cuối tuần này, chớ để dây dưa sang tuần mới.

Qua đêm nay 8/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài bày trước mắt, bản mệnh một bước lên hương, thay thời đổi vận - Ảnh 3
Chính Tài cập bến trong tử vi hàng ngày của người tuổi Mão dự đoán mục tiêu cải thiện thu nhập  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 9/10: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, lộc lá tá lả, bản mệnh cầu được ước thấy, vàng bạc đầy tay, giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai, 9/10: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, lộc lá tá lả, bản mệnh cầu được ước thấy, vàng bạc đầy tay, giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai, 3 con giáp này được dự đoán chỉ cần nằm im tiền tài cũng tự đấy, cầu được ước thấy, phú quý đủ đầy, giàu sang nhất một vùng.

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