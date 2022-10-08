Đúng 18h08p hôm nay 8/10/2022: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, vận trình lên hương, sung sướng hết phần thiên hạ, gia đạo có tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 8/10/2022 hôm nay, tuổi Tý có được tài tinh mang tới tiền bạc, nhưng điều đáng quý hơn là thêm trải nghiệm hơn từ việc kiếm tiền, là thứ mà con giáp này khát khao có được. Vậy thì đây chính là ngày để bản mệnh học hỏi để tiếp tục gia tăng tài sản.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Cuộc sống vợ chồng luôn được hài hoà và ngập tràn hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần để người trong cuộc vượt qua những áp lực cuộc sống. Dành thêm thời gian để trò chuyện cùng nhau, tình yêu sẽ theo đó mà lớn dần.

Cục diện tam hội còn hỗ trợ cho tuổi Tý tìm kiếm người có thể giúp con giáp này chia sẻ những ý tưởng, những giải pháp cho những việc quan trọng. Bản mệnh cũng sẽ có cơ hội để trò chuyện với những người có nhiều ý tưởng hay, khuyến khích bản thân suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Cuộc sống vợ chồng luôn được hài hoà và ngập tràn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Dù gặp khó khăn hay trở ngại gì thì con giáp này cũng có quý nhân giúp đỡ kịp thời. Công việc cứ thế tiến triển và có thể gặt hái được những thành tích vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Con giáp này tự tin với những quyết định liên quan tới tiền bạc vì luôn có sự suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Con giáp này đưa ra được những ý tưởng tuyệt vời, tạo bước đệm cho việc thăng tiến trong công việc. Không mất quá nhiều thời gian để bản mệnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thu về thành quả đáng kể.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Ngoài khoản thu chính thì bản mệnh còn có khoản dư dôi khác từ những nghề tay trái.

Cục diện Kim Thổ tương sinh mang cho con giáp này cơ hội nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tích cực hơn, và từ đó tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Đây là ngày để bản mệnh làm mới chính những cảm xúc của mình và tận hưởng những phút giây thoải mái, thư giãn hơn.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo