Bước qua ngày hôm nay 7/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này tìm thấy vận may, tài lộc gõ cửa, vận trình khởi sắc, tiền đồ xán lạn, bản mệnh chẳng lo đói khổ

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 17:40

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này gặt trái gọt, may mắn tìm đến, tài lộc gõ cửa, tiền đồ xán lạn, bản mệnh chẳng lo đói khổ.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Bảy 08/10/2022 này, Tuổi Dần đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Về mặt tình cảm, nửa kia của tuổi Dần rất thông minh và luôn sẵn sàng ở bên con giáp này dù có bất cứ chuyện gì. Vì vậy, bản mệnh nên tâm sự với đối phương nhiều hơn chứ đừng giấu mọi chuyện trong lòng.

Bước qua ngày hôm nay 7/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này tìm thấy vận may, tài lộc gõ cửa, vận trình khởi sắc, tiền đồ xán lạn, bản mệnh chẳng lo đói khổ - Ảnh 1
Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 8/10/2022 ngày mai, tuổi Thìn sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc nếu vẫn luôn chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua. Con giáp này có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc tay trái.

Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp tuổi Thìn thêm tự tin vào sự lựa chọn của bản thân. Mọi công sức của bản mệnh chẳng hề uổng phí, và chắc hẳn ai cũng muốn hợp tác, đầu tư với một đối tác đáng tin cậy như bản mệnh.

Tuổi Thân có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ. Con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về tình duyên, người độc thân khỏi lo không có người yêu khi các “vệ tinh” xung quanh bạn ngày càng tăng lên. Sức hút tự nhiên từ bạn khiến người khác không thể rời mắt.

Bước qua ngày hôm nay 7/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này tìm thấy vận may, tài lộc gõ cửa, vận trình khởi sắc, tiền đồ xán lạn, bản mệnh chẳng lo đói khổ - Ảnh 2
Tuổi Thân có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 8/10/2022 ngày mai, tuổi Tỵ có thể hoàn thành mọi việc một cách trôi chảy. Bên cạnh đó, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh mỗi khi gặp phải khó khăn.

Quý nhân cũng có thể xuất hiện trong ngày mới này. Hãy chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bản mệnh sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Những sai sót ở hiện tại cũng có thể được giảm thiểu nếu tuổi Tỵ cẩn thận hơn.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tỵ ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Bước qua ngày hôm nay 7/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này tìm thấy vận may, tài lộc gõ cửa, vận trình khởi sắc, tiền đồ xán lạn, bản mệnh chẳng lo đói khổ - Ảnh 3
Vận trình tình cảm của Tuổi Tỵ ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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