Cuối ngày hôm nay 7/10: Kiếp tài báo mệnh, 3 con giáp này vận trình không được thuận lợi, tai họa từ đâu rơi xuống, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 12:50

Cuối ngày hôm nay, kiếp tài cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tai họa rơi xuống đầu, gia đạo nhiều trắc trở.

Tuổi Tuất

Công việc của Tuổi Tuất ngày 07/10/2022 sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Cuối ngày hôm nay 7/10: Kiếp tài báo mệnh, 3 con giáp này vận trình không được thuận lợi, tai họa từ đâu rơi xuống, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Công việc của Tuổi Tuất ngày 07/10/2022 sẽ không được thuận cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết ảnh hưởng của Lục Xung gây bất lợi, bạn có thể phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. May mắn, người thân trong gia đình có thể bù đắp, mang lại cho bạn cảm xúc hài lòng, vui vẻ mỗi khi trở về nhà.

Kiếp Tài xuất hiện trong ngày thứ 6. Những sự việc diễn ra sẽ khiến bạn buộc phải nhìn mọi việc dưới góc độ thực tế, vì dường như bạn đã mơ mộng quá nhiều trong khoảng thời gian qua, trở nên phân tâm trước thực tế. Hãy tỉnh táo trở lại đi nào!

Ngoài ra, sức khỏe của tuổi Hợi có nguy cơ bị giảm sút, nhất là những ai đang có bệnh nền càng phải thận trọng. Không được quên lịch trình uống thuốc hiện tại, nhớ ăn thêm hoa quả và luôn xem trọng sức khỏe của bản thân.

Cuối ngày hôm nay 7/10: Kiếp tài báo mệnh, 3 con giáp này vận trình không được thuận lợi, tai họa từ đâu rơi xuống, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Kiếp Tài xuất hiện trong ngày thứ 6 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại quá nóng nảy do chịu tác động của cục diện Tương Hại. Thậm chí, bạn sẵn sàng mâu thuẫn với người khác để bảo vệ điều mình cho là đúng. Điều đó khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng.

Con giáp này còn thường xuyên mất kiên nhẫn khi giải quyết các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bạn cần chấn chỉnh tinh thần cho mình, nếu không, cấp trên không thể yên tâm giao trọng trách cho bạn, trao cho bạn cơ hội để thăng tiến.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trên đà đi xuống. Ảnh hưởng của đào hoa xấu khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy liên tục nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã với những điều nhỏ nhặt, không đáng có. 

Cuối ngày hôm nay 7/10: Kiếp tài báo mệnh, 3 con giáp này vận trình không được thuận lợi, tai họa từ đâu rơi xuống, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Con giáp này còn thường xuyên mất kiên nhẫn khi giải quyết các công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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