Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay Thứ Sáu 07/10/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Mão khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Mão may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy bản mệnh đã cảm thấy an tâm hơn với số tiền mà mình tiết kiệm được. Đã đến lúc bạn tìm kiếm các cơ hội đầu tư, nhưng đừng vì thế mà vội vàng, bạn cần có nhiều thời gian tích lũy thêm kiến thức nữa nhé.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy bản mệnh đã cảm thấy an tâm hơn với số tiền mà mình tiết kiệm được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tị rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc đổ về và nhờ vậy mà túi tiền của bạn khá rủng rỉnh. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi

Ngoài ra, bạn cũng là một người bán hàng tuyệt vời, vì thế mà bạn luôn buôn may bán đắt và tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Hãy dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chắc chắn bạn sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Hôm nay Tam Hội có thể mang lại tin vui liên quan tới bạn bè, người thân, ví dụ như tuổi Tỵ sẽ nhận được tin nhắn từ ai đó mà bạn luôn mong ngóng, chờ đợi. Ngoài ra, nếu bạn đang ở xa nhà thì nhớ gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, anh em nữa nhé, nhớ rằng tình cảm gia đình luôn là thứ thiêng liêng nhất.

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tị rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ đã bắt đầu có những cái nhìn thực tế hơn về mọi việc trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa vì cho rằng ai cũng có cái khó riêng của riêng mình nên bạn không bao giờ ép buộc người khác.

Nếu tập thể xảy ra mâu thuẫn, bạn sẵn sàng là người bình tĩnh ngồi lại và trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ tinh thần hợp tác mà công việc tiến triển suôn sẻ hơn nhiều. Hôm nay, bạn có thể gặt hái được thành công cùng tập thể.

Đường tình duyên của Tuổi Ngọ hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Đường tình duyên của Tuổi Ngọ hôm nay khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo