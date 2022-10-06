Sau 18h hôm nay 6/10/2022: THIÊN ẤN độ mệnh, CÁT TINH dẫn đường, 3 con giáp này vận trình bằng phẳng, may mắn bám gót, rộng đường công danh, tiền tài không đếm xuể, cuối năm có tin vui, gia đạo ngập hỷ sự

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra chẳng có gì đáng lo. Người tuổi này không thiếu tự tin trước những quyết định quan trọng trong công việc. Nhờ đó, đường công danh của bản mệnh hứa hẹn có thể đạt được bước tiến xa hơn trong tương lai.

Thổ - Hỏa tương sinh mang lại tin vui trong chuyện tình cảm để bản mệnh có thêm niềm tin mới, thế nhưng lần này bạn đón nhận mọi thứ với thái độ ung dung và thoải mái hơn. Những cặp đôi có nhiều thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Nguồn thu nhập gia tăng đáng kể tại thời điểm này nhờ vào những quyết định, sáng suốt, kịp thời khi đầu tư hợp tác làm ăn.

Thổ - Hỏa tương sinh mang lại tin vui trong chuyện tình cảm để bản mệnh có thêm niềm tin mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra với nhiều may mắn. Đường công danh của người tuổi này đạt bước tiến đáng kể khi cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách mới. Tốt nhất là bản mệnh hãy tận dụng thời gian này để mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp chính mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối rực rỡ. Nguồn thu nhập dư dả đồng thời còn biết cách tiết kiếm nên việc hao hụt tài chính là điều không thể xảy ra.

Tình cảm vợ chồng của bản mệnh vô cùng yên ấm. Dù đôi khó tránh khỏi những khi mâu thuẫn, bất đồng, song chính những lúc như vậy, hai người lại học được cách đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn.

Vận trình tài lộc tương đối rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 6/10/2022 hôm nay, tuổi Mão có thể bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì một cách vô cùng thuận lợi. Do phát hiện ra được điểm mạnh, bản mệnh đang ngày một tự tin hơn, sẵn sàng chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống hoặc công việc đặt ra.

May mắn hơn là phương diện tài lộc vẫn duy trì được sự ổn định. Bản mệnh làm việc chăm chỉ nên nguồn thu nhập đều đặn, dù không dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, không phải lo lắng quá nhiều. Ngoài ra con giáp này cũng có thể tìm kiếm thêm nghề tay trái để gia tăng tài sản cho mình nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Hôn nhân viên mãn phần nào cho con giáp này sau những áp lực trong công việc. Học cách trân trọng chính là cách để chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo