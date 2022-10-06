Đồng hồ điểm 12h hôm nay 6/10/2022: THẦN MAY MẮN bám gót, 3 con giáp vận trình lên hương, sung sướng hơn người, vạn sự như ý, cuối năm tràn ngập hỷ sự

Tử vi ngày Thứ Năm 06/10/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Tý làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Năm này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tý nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Hôm nay xuất hiện Tam Hội cho thấy sự hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn với bạn bè của bạn ngày hôm nay. Vì thế, hãy cho họ thấy bạn ở bên cạnh vì họ. Đây là ngày thể hiện tấm lòng chân thành.

Thực thần ghé thăm khuyên tuổi Dần chớ nên ép bản thân làm những việc mà bạn không muốn ngày hôm nay. Hãy chọn lựa những gì bạn thích, bởi vì nhờ như thế, và sẽ có một ngày vui vẻ, dễ chịu.

Tình cảm vợ chồng của bản mệnh vô cùng yên ấm. Dù đôi khó tránh khỏi những khi mâu thuẫn, bất đồng, song chính những lúc như vậy, hai người lại học được cách đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn.

Hôm nay xuất hiện Tam Hội cho thấy sự hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có Thiên Tài mà con giáp tuổi Tuất có thể củng cố quyền lực, tìm kiếm phần thưởng đáng kể cho mình, nhưng hãy chia sẻ nó với mọi người xung quanh. Lời khuyên quan trọng cho bạn là đừng quá duy tâm trong mọi việc, đôi khi cần lý trí hơn.

Đường tình duyên của Tuổi Tuất hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Đường tình duyên của Tuổi Tuất hôm nay khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo