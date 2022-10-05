Qua đêm nay, 5/10/2022: 3 con giáp này 'nằm im' tài lộc cũng tự tới, vận trình thăng hoa, nhân duyên hài hòa, ngày tràn ngập hỷ sự, gia đạo có tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp này nằm im tiền tài cũng tự tới, vận trình thăng hoa, nhân duyên hài hòa bội phần, hỷ sự chờ trước ngõ nhà.
- Đúng 12h trưa nay 5/10/2022: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp công danh chạm đỉnh, tài lộc bùng nổ, hợp đồng rốt ráo, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng
- Khuya ngày mai 5/10/2022: CHÍNH QUAN bợ đỡ, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, cơ hội tới tay, sự nghiệp đỏ thắm, tài khoản tăng cấp số nhân, cuối năm thăng quan tiến chức
Tuổi Tý
Theo tử vi ngày 6/10/2022 của 12 con giáp, ngày mai là một ngày yên bình đối với người tuổi Tý. Nhờ được Tam Hội giúp sức, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn mỗi khi có khó khăn.
Thậm chí, nếu giữ được tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn, hãy tự tin vào bản thân và lập cho mình một kế hoạch phát triển rõ ràng.
Đường tình duyên nhờ cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Người độc thân có thể làm quen với nhiều đối tượng mới, mở rộng quan hệ xã giao và nâng cao cơ hội gặp được ý trung nhân. Người đã có đôi có cặp thì tình cảm cũng sâu sắc hơn khi đôi bên biết quan tâm chia sẻ với nhau.
Tuổi Dần
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 6/10/2022 ngày mai , nguồn năng lượng sáng tạo của tuổi Dần được phát huy mạnh mẽ nhất. Những dự án đang bị tắc nghẽn ý tưởng có thể bắt đầu được thai nghén và bật nảy với nhiều sáng kiến thú vị.
Trong ngày lục hợp ngày mai, việc giao tiếp của tuổi Dần cũng sẽ ổn hơn. Đây là lúc con giáp này có thể dành thời gian để hòa giải những hiềm khích trước đây với bạn bè, người thân. Có thể bản mệnh không cần phải đề cập đến mâu thuẫn đã qua, chỉ cần bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Vận trình tình cảm hài hoà. Tình yêu đong đầy hạnh phúc phần nào bù đắp cho con giáp này sau những áp lực, thất thoát trong công việc. Dần nên học cách trân trọng những gì mình đang có cũng là cách để cảm thấy hạnh phúc.
Tuổi Sửu
Thực Thần phù trợ, những người tuổi Sửu làm nghề tự do dễ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng trong suốt thời gian qua. Nếu là người làm kinh tế, bạn có thể nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng.
Những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, nhiều kế hoạch thuận lợi quá dự kiến của bạn.
Vận trình tình cảm ngập tràn sự tươi mới. Quý nhân nâng đỡ giúp tình yêu lứa đôi giữ được sự hài hoà, êm ấm. Mâu thuẫn hay hiểu lầm gì cũng dần được tháo gỡ sau khi cả hai có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo