Đúng giờ Tý hôm nay 5/10: TAM HỢP bợ đỡ, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài lên hương, làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông, mọi việc suôn sẻ như ý, cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng

May mắn cho Dần là công việc được Tam Hội cục chiếu cố nên làm việc gì hôm nay cũng suôn sẻ. Sống để vừa lòng tất cả đồng nghiệp thì khó lắm, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Những người phải đi họp, đi công tác, gặp đối tác hôm nay khá may mắn như ý muốn.

Con giáp này còn nhận tin vui tình cảm. Khi nhận ra đối phương đang bật đèn xanh với mình bản mệnh cũng đừng tỏ ra hấp tấp, vội vàng. Hãy lên kế hoạch để từ từ tiếp cận đối phương. Các cặp đôi cũng có thể nhân cơ hội này để làm hòa sau những căng thẳng.

Mặt tiền bạc nhờ Chính Tài nâng đỡ nên con giáp này có thu nhập rất tốt. Dù thời gian vừa qua có nhiều biến cố xảy đến với bạn nhưng bạn vẫn giữ được sự ổn định. Bên cạnh bạn còn có công việc đồng hành, cứ chăm chỉ làm việc thì tiền bạc sẽ ập đến.

Mặt tiền bạc nhờ Chính Tài nâng đỡ nên con giáp này có thu nhập rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Công việc thuận lợi, có động lực, ngày càng quan tâm hơn đến công việc đang làm, sự nghiệp đang trên đà tăng, sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn.

Tài lộc: Vận may hôm nay thể hiện ở bạn bè, bạn thường thân thiện với bạn bè và được bạn bè quý mến, bạn bè sẵn sàng giúp đỡ bạn, sẽ gặt hái được nhiều tài lộc.

Hôm nay, vận trình tình cảm thuận lợi. Người độc thân có thể nhận được đề nghị hẹn hò, tán tỉnh. Con giáp này cũng có thể nảy sinh tình cảm với ai đó tại nơi làm việc. Những đối tượng đang yêu và đã kết hôn nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn, để hâm nóng mối quan hệ.

Vận may hôm nay thể hiện ở bạn bè, bạn thường thân thiện với bạn bè và được bạn bè quý mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 5/10/2022 hôm nay, vận tài của tuổi Mão rất rực rỡ, có người do làm ăn được, nhưng có người được cho tiền hoặc đơn giản là tích lũy được số tiền đáng kể. Dù sao có chút tiền trong tay bản mệnh cảm thấy có động lực hơn để tìm cách để có thể gia tăng thu nhập.

Công việc: Vận trình sự nghiệp khá thuận lợi, ngày càng hòa thuận với đồng nghiệp, gặp một số khó khăn đều được đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, vận khí tốt khiến công việc ngày càng hanh thông.

Hai hành mộc tương hòa giúp đường tình cảm của bản mệnh đỡ u ám. Mão là con giáp sống đơn giản, tình cảm, biết trước biết sau nên thấy người gặp nạn là hay giúp. Nếu muốn hâm nóng tình cảm đôi bên, tuổi này cũng có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn.

Hai hành mộc tương hòa giúp đường tình cảm của bản mệnh đỡ u ám - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo