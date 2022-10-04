Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày mai Thứ Tư 05/10/2022, đường tài lộc của Tuổi Sửu tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Sửu cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thực Thần phù trợ, những người tuổi Sửu làm nghề tự do dễ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng trong suốt thời gian qua. Nếu là người làm kinh tế, bạn có thể nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng.

Thứ Tư này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Sửu, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Thực Thần phù trợ, những người tuổi Sửu làm nghề tự do dễ nhận được những phần thưởng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tình duyên của người tuổi Tỵ độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình mỗi khi xuất hiện trước tập thể. Con giáp này có thể nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù có bất cứ vấn đề gì khúc mắc, bạn luôn chủ động trao đổi với người ấy. Đôi bên không những là vợ chồng mà còn là tri kỷ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, nhiều kế hoạch thuận lợi quá dự kiến của bạn.

Những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi làm kinh doanh có cơ hội phát tài trong ngày mai. Bản mệnh có thể kí kết được những cơ hội làm ăn đáng giá, thậm chí may mắn thu hồi được một khoản lời lãi đáng kể.

Bạn vốn là người khá ôn hòa và rộng rãi với mọi người, tuy nhiên bạn không đối xử thật lòng với tất cả mọi người mình tiếp xúc. Nếu có thể, hãy tránh xa những mối quan hệ đó gây hại cho mình, đừng để mình chịu ảnh hưởng xấu.

Vận tình duyên của Tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Tư này Tuổi Mùi sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Vận tình duyên của Tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo