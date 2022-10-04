Cuối ngày mai 5/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Ảnh hưởng của Hình hại đặc quyền trong ngày mai nên khuyên người tuổi Sửu không nên vội vàng làm gì hãy bình tĩnh và từ tốn. Điều bạn cần lúc này là quan sát nhiều, tốt hơn hết là nên thu thập thông tin hơn là ra quyết định.

Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ con giáp này vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn. Đừng cố gượng ép bất cứ thứ gì trong tình cảm nếu không bản mệnh sẽ là người tổn thương.

Thương Quan soi chiếu để tuổi Sửu thấy cái sai của mình. Bảo vệ quan điểm là đúng, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép bảo thủ, không chịu lắng nghe. Nếu không muốn gây ấn tượng xấu, cách tốt nhất là hãy kiểm soát cái tôi của mình, hành động trưởng thành hơn nhé.

Thương Quan soi chiếu để tuổi Sửu thấy cái sai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ 5 ngày 5/10/2022, Kiếp Tài tác động khiến người tuổi Dần trở nên nóng nảy, dễ vướng phải những vụ tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn quá tự tin và chỉ thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

Không ai có thể là người đúng trong mọi trường hợp. Nhiều khi, hãy hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh xem sao, biết đâu bạn sẽ tìm ra hướng đi mới để giải quyết mọi việc.

Ngũ hành xung khắc gây ra một số trục trặc trong tình cảm lứa đôi. Các cặp đôi hãy dành thời gian thêm cho nhau. Trời mùa thu đang đẹp, không khí lãng mạn ngập tràn, hãy cùng tạo thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau, xóa tan khoảng cách để tình yêu thăng hoa rực rỡ hơn nữa.

Ngũ hành xung khắc gây ra một số trục trặc trong tình cảm lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 5/10/2022 ngày mai, tuổi Tỵ sẽ trải qua một ngày nhiều áp lực, lắm thị phi, tinh thần mệt mỏi. Con giáp này được khuyên nên tránh kiện tụng, tranh chấp với người khác vì sẽ rất dễ nhận phần thiệt thòi.

Lục Xung cho thấy tuổi Tỵ vất vả khi phải nỗ lực để hòa giải những mâu thuẫn diễn ra trong gia đình. Trong khi đó, người thân của bạn lại không hề tỏ ý hợp tác. Sự nhiệt tình không được đáp lại có thể khiến bạn bực dọc và nói ra những lời khó nghe.

Kim khắc Mộc, người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm nên chưa chịu mở lòng mình. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì cho rằng người ta không thực sự chân thành với mình.

Lục Xung cho thấy tuổi Tỵ vất vả khi phải nỗ lực để hòa giải những mâu thuẫn diễn ra trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo