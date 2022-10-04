Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra hanh thông. Người làm công ăn lương được đánh giá là chăm chỉ, có chí tiến thủ nên trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. Những biểu hiện trong công việc lúc này có thể chưa quá xuất sắc nhưng lại được cấp trên đánh giá cao.

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm, bạn nhận ra đối phương đang "bật đèn xanh" với mình nhưng cũng đừng tỏ ra hấp tấp kẻo bị chê là thô lỗ. Đã đến lúc bạn lên kế hoạch để từ từ tiếp cận người ấy nhiều hơn. Các cặp đôi cũng có thể nhân cơ hội này để làm hòa sau những căng thẳng.

Chính Quan hỗ trợ cho các khía cạnh cuộc sống của tuổi Tỵ suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy nhiên, để mọi việc luôn tích cực, bạn nên có kế hoạch làm việc cụ thể, tránh thụ động khi nhận nhiệm vụ mới từ cấp trên.

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 5/10/2022 ngày mai, cát thần nhập cục mang tới cho tuổi Ngọ những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn. Cơ hội làm giàu đang ở rất gần, con giáp này tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn.

Trước cơ hội này, tuổi Ngọ hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình. Đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, đôi khi chúng ta cần phải mạo hiểm mới có được thành công như mong muốn.

Người độc thân tuổi Ngọ có cơ hội tìm thấy bến đỗ cuộc đời trong ngày có Tam Hợp che chở. Với những kinh nghiệm đã qua, những gì bạn từng trải thì bạn đã biết quý trọng hơn những gì mà mình đang có.

Người độc thân tuổi Ngọ có cơ hội tìm thấy bến đỗ cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp con giáp tuổi Thân có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng hỗ trợ bạn cải thiện vận trình sự nghiệp. Không những thế, bạn còn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người thân khiến bao mệt mỏi trong ngày tan biến hết.

Nhờ Thiên Tài mà quyết định liên quan tới tiền của tuổi Thân hôm nay sáng suốt hơn bao giờ hết. Ngay từ việc tiết kiệm trong chi tiêu bạn đã có thể giữ lại cho mình một khoản đáng kể.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bạn giải tỏa được những chướng ngại tinh thần, nhờ đó mà bạn ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề của bạn lúc này.

Tam Hội giúp con giáp tuổi Thân có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo