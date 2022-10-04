Đúng giờ Tý ngày mai 5/10: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, cuối năm thăng quan tiến chức, tiền tài không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 08:38

Đúng giờ Tý ngày mai, chính tài xuất hiện giúp 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng phát, hợp đồng rốt ráo, cuối năm có cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra hanh thông. Người làm công ăn lương được đánh giá là chăm chỉ, có chí tiến thủ nên trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. Những biểu hiện trong công việc lúc này có thể chưa quá xuất sắc nhưng lại được cấp trên đánh giá cao.

Chính Quan hỗ trợ cho các khía cạnh cuộc sống của tuổi Tỵ suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy nhiên, để mọi việc luôn tích cực, bạn nên có kế hoạch làm việc cụ thể, tránh thụ động khi nhận nhiệm vụ mới từ cấp trên. 

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm, bạn nhận ra đối phương đang "bật đèn xanh" với mình nhưng cũng đừng tỏ ra hấp tấp kẻo bị chê là thô lỗ. Đã đến lúc bạn lên kế hoạch để từ từ tiếp cận người ấy nhiều hơn. Các cặp đôi cũng có thể nhân cơ hội này để làm hòa sau những căng thẳng.

Đúng giờ Tý ngày mai 5/10: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, cuối năm thăng quan tiến chức, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 5/10/2022 ngày mai, cát thần nhập cục mang tới cho tuổi Ngọ những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn. Cơ hội làm giàu đang ở rất gần, con giáp này tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn.

Trước cơ hội này, tuổi Ngọ hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình. Đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, đôi khi chúng ta cần phải mạo hiểm mới có được thành công như mong muốn.

Người độc thân tuổi Ngọ có cơ hội tìm thấy bến đỗ cuộc đời trong ngày có Tam Hợp che chở. Với những kinh nghiệm đã qua, những gì bạn từng trải thì bạn đã biết quý trọng hơn những gì mà mình đang có.

Đúng giờ Tý ngày mai 5/10: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, cuối năm thăng quan tiến chức, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 2
Người độc thân tuổi Ngọ có cơ hội tìm thấy bến đỗ cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp con giáp tuổi Thân có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng hỗ trợ bạn cải thiện vận trình sự nghiệp. Không những thế, bạn còn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người thân khiến bao mệt mỏi trong ngày tan biến hết.

Nhờ Thiên Tài mà quyết định liên quan tới tiền của tuổi Thân hôm nay sáng suốt hơn bao giờ hết. Ngay từ việc tiết kiệm trong chi tiêu bạn đã có thể giữ lại cho mình một khoản đáng kể.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bạn giải tỏa được những chướng ngại tinh thần, nhờ đó mà bạn ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề của bạn lúc này.

Đúng giờ Tý ngày mai 5/10: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, cuối năm thăng quan tiến chức, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 3
Tam Hội giúp con giáp tuổi Thân có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

Đúng khuya mai 4/10, 3 con giáp này được cát thần ban phước lành, phút chốc đổi đời, tiền tài thăng hoa, tình duyên thập phần vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý