Cuối ngày hôm nay 4/10: THIÊN QUAN nhắc nhở 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, tình duyên cũng không mấy khả quan

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 06:23

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này được nhắc nhở làm việc gì cũng cẩn thận đủ đường, công danh lao dốc, tình duyên gặp khó.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ cảm thấy bất bình với những định kiến quá mức hà khắc, cay nghiệt của người đời. Có thể người khác cảm thấy đó là điều bình thường nhưng con giáp này không thể chịu được việc mình bị coi thường. Chính vì thế bản mệnh luôn lên tiếng để bảo vệ danh dự, uy tín cá nhân của mình.

Tài vận hôm nay dự đoán cũng gặp khó khăn. Bạn hay giúp người khác mà gặp vận cạnh tranh, thị phi. Bạn nên cần chú ý cẩn trọng trong việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là vấn đề tiền bạc trong hôm nay. Nếu không sẽ gặp họa lớn.

Vận trình tình duyên có phần lận đận, trắc trở. Bản thân người tuổi Tuất trân trọng mối quan hệ mình đang có, nhưng nếu như quan điểm sống quá mức khác biệt thì khó lòng có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Cuối ngày hôm nay 4/10: THIÊN QUAN nhắc nhở 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, tình duyên cũng không mấy khả quan - Ảnh 1
Tài vận hôm nay dự đoán cũng gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm gì cũng có cảm giác trắc trở, bị người khác ngáng đường hay gây hại. Mặc dù điều này khó tránh nhưng con giáp này cần kiểm soát lời ăn tiếng nói và cách hành xử thật tốt để giảm bớt sự căng thẳng. Vượt qua được những thử thách này bản mệnh sẽ trưởng thành hơn.

Thiên Quan lại cho thấy một màu u ám trong công việc của con giáp này khi mà những lời đồn thổi thị phi khiến cho uy tín cá nhân sụt giảm nghiêm trọng, cơ may thăng tiến vụt bay. Bản mệnh chớ nên lo chuyện bao đồng để mà đắc tội với kẻ tiểu nhân. Có những chuyện chẳng thể nào xen vào bởi sẽ có thế lực rất lớn đứng đằng sau.

Chuyện tình cảm dự báo sẽ có xích mích và cãi vã trong hôm nay. Hãy kiềm chế bản thân, lắng nghe đối phương và nhường nhịn nhau hơn thì mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp.

Cuối ngày hôm nay 4/10: THIÊN QUAN nhắc nhở 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, tình duyên cũng không mấy khả quan - Ảnh 2
Chuyện tình cảm dự báo sẽ có xích mích và cãi vã trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ảnh hưởng của cục diện Tự Hình khiến người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Con giáp này tự đặt ra những nguyên tắc cho riêng mình và chẳng muốn để ai can thiệp vào việc mình đang làm cả. Bản mệnh cảm thấy khó chịu và không thích phối hợp với người khác.

Con giáp này là người quyết đoán, luôn đạt được thành tích cao trong công việc thế nhưng bản mệnh cũng rất độc đoán khi sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Điều này sẽ khiến cho môi trường làm việc của người tuổi Thìn căng thẳng, ngột ngạt không cần thiết.

Nhân duyên hôm nay của bạn không được tốt lắm. Bạn bận bịu với quá nhiều công vụ cho nên không có thời gian để yêu đương. Bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn để có thể xây dựng hạnh phúc cho bản thân.

Cuối ngày hôm nay 4/10: THIÊN QUAN nhắc nhở 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, tình duyên cũng không mấy khả quan - Ảnh 3
Nhân duyên hôm nay của bạn không được tốt lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

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