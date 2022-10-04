Dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Tỵ dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến.

Hỏa sinh Thổ cho thấy chuyện tình cảm của tuổi Tỵ vô cùng hạnh phúc. Hai người biết hòa hợp với nhau, giao tiếp cởi mở hiểu và tôn trọng nhau hơn. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với nhau mọi vấn đề rắc rối mà mình gặp phải để cùng nhau tháo gỡ.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình tài chính được cải thiện, trước đây có khó khăn nhưng nay bạn đã tìm ra cách phù hợp để cuộc sống trở nên tốt hơn. Thậm chí có người còn tìm được cách gia tăng nhiều nguồn thu khác nhau.

Hỏa sinh Thổ cho thấy chuyện tình cảm của tuổi Tỵ vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 5/10/2022 ngày mai, cát thần lại báo tin vui tài lộc đến với tuổi Thìn nhất là với những người làm nghề tự do. Con giáp này có thể kiếm được những mối đầu tư đầy triển vọng. Hãy nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp, tránh để người khác giành mất.

Thiên Ấn cũng cho thấy bạn vốn là một người thông minh và điềm tĩnh. Mọi người xung quanh hiểu rõ và luôn tin tưởng vào bạn, vì thế mà chẳng có ai lại đi tin vào những lời bịa đặt vô căn cứ. Hãy tin rằng "cây ngay không sợ chết đứng".

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Thiên Ấn cũng cho thấy bạn vốn là một người thông minh và điềm tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp con giáp tuổi Thân có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng hỗ trợ bạn cải thiện vận trình sự nghiệp. Không những thế, bạn còn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người thân khiến bao mệt mỏi trong ngày tan biến hết.

Nhờ Thiên Tài mà quyết định liên quan tới tiền của tuổi Thân ngày mai sáng suốt hơn bao giờ hết. Ngay từ việc tiết kiệm trong chi tiêu bạn đã có thể giữ lại cho mình một khoản đáng kể.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nửa kia cũng thường là người giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn.

Tam Hội giúp con giáp tuổi Thân có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

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