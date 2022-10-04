Khuya ngày mai 5/10/2022: CHÍNH QUAN bợ đỡ, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, cơ hội tới tay, sự nghiệp đỏ thắm, tài khoản tăng cấp số nhân, cuối năm thăng quan tiến chức

Sự nghiệp: Ngày mai có cát tinh đại diện cho quyền lực hỗ trợ, mà tuổi Tý trở nên mạnh mẽ hơn, có thể trở ngại và có khả năng thăng tiến tới những vị trí đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, người tuổi Tý cần cởi mở với mọi người hơn để mở rộng các mối quan hệ của mình.

Vận trình tình duyên của Tuổi Tý trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Thìn nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Quan trọng là bạn cần phải xác định được mục tiêu chính xác cho mình, đừng vội vàng đưa ra quyết định khi chưa rõ năng lực của bản thân.

Vận trình tình duyên của Tuổi Tý trong ngày mới này khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp: Với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có một ngày thuận lợi. Công việc hàng ngày của bạn cũng rất yên bình và có trình tự gọn gàng. Nhờ biết phối hợp với đồng nghiệp, tuổi Dần hoàn thành tốt các mục tiêu không quá khó khăn.

Thứ Tư này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Dần cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn.

Tình cảm: Tình cảm gặp Chính Ấn vận chủ về một ngày thuận lợi. Người tuổi Dần độc thân vượng vận đào hoa, dễ nhận được sự chú ý của người khác giới thông qua những buổi gặp mặt bạn bè hay các sự kiện, lễ hội. Nhiều người có thể tìm được người như ý muốn.

Thứ Tư này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Dần cũng khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Người tuổi Thìn hoàn toàn có thể hy vọng vào một ngày khả quan về công việc. Bạn sỡ hữu trí tuệ thông minh nên dễ dàng tăng hiệu suất. Bản mệnh nhờ khéo léo, biết đường ăn nói cư xử nên thu hút quý nhân vận hỗ trợ cho sự nghiệp thuận lợi.

Thiên Tài xuất hiện báo hiệu tin vui về tài lộc cho người tuổi Thìn. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm của mình. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để mình càng thêm động lực trong tương lai.

Thiên Tài xuất hiện báo hiệu tin vui về tài lộc cho người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo