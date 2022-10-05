Đúng 12h trưa nay 5/10/2022: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp công danh chạm đỉnh, tài lộc bùng nổ, hợp đồng rốt ráo, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 5/10/2022 hôm nay mang tới những tin tốt lành tới cuộc sống tuổi Tý. Đây cũng là lúc nên mở rộng các mối quan hệ đối tác của mình. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quên duy trì các mối quan hệ cũ trước khi mời gọi thêm những đối tác mới.

Cục diện ngũ hành Thủy sinh Mộc đem lại tin vui cho đường tình cảm của con giáp này. Có thể là trong dòng họ hoặc gia đình bạn có người sắp đón tin vui, có thêm thành viên mới trong gia đình. Một số người đi xa trong hôm nay sẽ được bề trên che chở.

Những người nhân đức trời dành phước cho, bản mệnh tốt bụng và nhân hậu, lộc tự đến nhà. Những ai có lộc ăn uống thì nên chia sẻ với những người xung quanh để phát huy vận may.

Cục diện ngũ hành Thủy sinh Mộc đem lại tin vui cho đường tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Vận trình sự nghiệp khá thuận lợi, ngày càng hòa thuận với đồng nghiệp, gặp một số khó khăn đều được đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, vận khí tốt khiến công việc ngày càng hanh thông.

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay thể hiện ở những công việc bán thời gian, nếu công việc bán thời gian không lý tưởng, thời gian bỏ ra không tỷ lệ thuận với thu nhập, bạn nên chuyển việc ngay.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dần khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bản mệnh giải tỏa được những chướng ngại tinh thần, nhờ đó mà con giáp này ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề lúc này.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dần khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu hôm nay có Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm cũng đỡ vất vả hơn. Bạn không lo bị người khác ăn hiếp hay qua mặt, chỉ cần làm tốt thì cấp trên khắc sẽ nâng đỡ bạn. Người làm quan chức, quản lý, lãnh đạo thì có uy quyền, nói được làm được, ai cũng quý.

Bản mệnh là người có tài, hiểu biết nhiều lĩnh vực, điều đó giúp con giáp này dễ dàng thích nghi với mọi khó khăn trong việc kiếm tiền. Dù hiện tại thu nhập chưa được như ý bạn cho lắm nhưng ít ra vẫn hơn bao người, không phải chạy vạy đó đây.

Hôm nay, vận trình tình cảm thuận lợi. Người độc thân có thể nhận được đề nghị hẹn hò, tán tỉnh. Con giáp này cũng có thể nảy sinh tình cảm với ai đó tại nơi làm việc. Những đối tượng đang yêu và đã kết hôn nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn, để hâm nóng mối quan hệ.

Bản mệnh là người có tài, hiểu biết nhiều lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo