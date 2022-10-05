Đúng giờ Sửu ngày mai 6/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón CÁT THẦN, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc bày trước mắt, bảnh mệnh thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 14:34

Đúng giờ Sửu ngày mai, 6/10, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần rước lộc vào nhà, may mắn gõ cửa, vận khí lên hương, bản mệnh thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra không quá khó khăn. Năng lực sẵn có giúp người tuổi Dậu dễ dàng giải quyết được ít nhiều vấn đề phát sinh trong công việc. Cấp trên dần có cái nhìn khác và đang tính tới chuyện cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn.

Xem tử vi ngày mai, Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình mỗi khi xuất hiện trước tập thể. Con giáp ấn tượng này có thể nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù có bất cứ vấn đề gì khúc mắc, bạn luôn chủ động trao đổi với người ấy. . Đôi bên không những là vợ chồng mà còn là tri kỷ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đúng giờ Sửu ngày mai 6/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón CÁT THẦN, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc bày trước mắt, bảnh mệnh thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời - Ảnh 1
Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày mai là ngày Dần Ngọ tam hợp nên người tuổi Dần thu hoạch được không ít thành quả đáng kể trong công việc, tài lộc khá dồi dào. Con giáp này có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên chớp được cơ hội kiếm tiền, không phải lo chuyện túng thiếu. Tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh có thể thưởng cho bản thân một món quà xứng đáng.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày mai cũng có cát tinh nâng đỡ nên mọi khó khăn gặp phải trong ngày cũng sẽ được giải quyết triệt để. Người tuổi Dần khá đa tài, có thể phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giành được sự tín nhiệm của cả đồng nghiệp, cấp trên và đối tác. Thành công sẽ không còn quá xa vời nữa.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bạn vô cùng hạnh phúc. Hai người biết hòa hợp với nhau, giao tiếp cởi mở hiểu và tôn trọng nhau hơn. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với nhau mọi vấn đề rắc rối mà mình gặp phải để cùng nhau tháo gỡ.

Đúng giờ Sửu ngày mai 6/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón CÁT THẦN, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc bày trước mắt, bảnh mệnh thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời - Ảnh 2
Ngày mai là ngày Dần Ngọ tam hợp nên người tuổi Dần thu hoạch được không ít thành quả đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 6/10/2022 ngày mai, tuổi Mão có nhiều cảm hứng và năng lượng để theo đuổi một lối sống lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn hết, đừng để những động lực này trở thành sở thích nhất thời. Hãy tìm cách biến chúng thành một phần trong thói quen.

Vận trình tài lộc không tệ. Trực giác tốt đem đến cho con giáp này nhiều cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng nhìn ra được.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão trong ngày mới này cũng vô cùng êm đẹp dưới sự che chở của tam hợp. Nhưng các cặp vợ chồng thay vì những cuộc hẹn bên ngoài, con giáp này sẽ muốn cả hai trải qua những giây phút lãng mạn tại ngôi nhà của mình.

Đúng giờ Sửu ngày mai 6/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón CÁT THẦN, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc bày trước mắt, bảnh mệnh thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của tuổi Mão trong ngày mới này cũng vô cùng êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 5/10/2022: TOP 3 con giáp công danh phất lên 'như diều gặp gió', bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, đã may mắn vận trình càng vượng sắc, tình - tiền thăng hoa, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay 5/10/2022: TOP 3 con giáp công danh phất lên 'như diều gặp gió', bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, đã may mắn vận trình càng vượng sắc, tình - tiền thăng hoa, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này công danh như diều gặp gió, suôn sẻ đủ đường, hanh thông như ý, tình duyên thập phần vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 5 giờ 8 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý