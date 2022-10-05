Đúng giờ Sửu ngày mai 6/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón CÁT THẦN, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc bày trước mắt, bảnh mệnh thay thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, một bước lên đời

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra không quá khó khăn. Năng lực sẵn có giúp người tuổi Dậu dễ dàng giải quyết được ít nhiều vấn đề phát sinh trong công việc. Cấp trên dần có cái nhìn khác và đang tính tới chuyện cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù có bất cứ vấn đề gì khúc mắc, bạn luôn chủ động trao đổi với người ấy. . Đôi bên không những là vợ chồng mà còn là tri kỷ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem tử vi ngày mai, Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình mỗi khi xuất hiện trước tập thể. Con giáp ấn tượng này có thể nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày mai là ngày Dần Ngọ tam hợp nên người tuổi Dần thu hoạch được không ít thành quả đáng kể trong công việc, tài lộc khá dồi dào. Con giáp này có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên chớp được cơ hội kiếm tiền, không phải lo chuyện túng thiếu. Tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh có thể thưởng cho bản thân một món quà xứng đáng.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày mai cũng có cát tinh nâng đỡ nên mọi khó khăn gặp phải trong ngày cũng sẽ được giải quyết triệt để. Người tuổi Dần khá đa tài, có thể phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giành được sự tín nhiệm của cả đồng nghiệp, cấp trên và đối tác. Thành công sẽ không còn quá xa vời nữa.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bạn vô cùng hạnh phúc. Hai người biết hòa hợp với nhau, giao tiếp cởi mở hiểu và tôn trọng nhau hơn. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với nhau mọi vấn đề rắc rối mà mình gặp phải để cùng nhau tháo gỡ.

Ngày mai là ngày Dần Ngọ tam hợp nên người tuổi Dần thu hoạch được không ít thành quả đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 6/10/2022 ngày mai, tuổi Mão có nhiều cảm hứng và năng lượng để theo đuổi một lối sống lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn hết, đừng để những động lực này trở thành sở thích nhất thời. Hãy tìm cách biến chúng thành một phần trong thói quen.

Vận trình tài lộc không tệ. Trực giác tốt đem đến cho con giáp này nhiều cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng nhìn ra được.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão trong ngày mới này cũng vô cùng êm đẹp dưới sự che chở của tam hợp. Nhưng các cặp vợ chồng thay vì những cuộc hẹn bên ngoài, con giáp này sẽ muốn cả hai trải qua những giây phút lãng mạn tại ngôi nhà của mình.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão trong ngày mới này cũng vô cùng êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo