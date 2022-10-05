Cuối ngày hôm nay 5/10/2022: TOP 3 con giáp công danh phất lên 'như diều gặp gió', bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, đã may mắn vận trình càng vượng sắc, tình - tiền thăng hoa, sung túc viên mãn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 5/10/2022 hôm nay mang tới những tin tốt lành tới cuộc sống tuổi Tý. Đây cũng là lúc nên mở rộng các mối quan hệ đối tác của mình. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quên duy trì các mối quan hệ cũ trước khi mời gọi thêm những đối tác mới.

Tình hình sức khỏe của tuổi Tý khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bản mệnh giải tỏa được những chướng ngại tinh thần, nhờ đó mà con giáp này ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề lúc này.

Tài lộc: Biết nhiều hơn về nghiên cứu thị trường, và bạn thường sẽ tìm thấy cơ hội kiếm tiền sớm hơn những người khác.

Tình hình sức khỏe của tuổi Tý khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay tuổi Tị may mắn được Chính Quan nâng đỡ nên sự nghiệp phát triển hơn người. Con giáp này tìm được đối tác đáng tin cậy, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi. Người đang tìm việc, đang nóng lòng vì kết quả thi cử sẽ nhận được kết quả đáng mừng.

Bản mệnh cũng chọn được cho mình hướng đi phù hợp và đúng đắn nên tiền bạc đổ về không ngưng nghỉ. Tị luôn luôn cố gắng mỗi ngày vì cơm áo gạo tiền, vì để không ai có thể xem thường mình và gia đình, bạn chăm chắt góp từng đồng nên ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm, bạn nhận ra đối phương đang "bật đèn xanh" với mình nhưng cũng đừng tỏ ra hấp tấp kẻo bị chê là thô lỗ. Đã đến lúc bạn lên kế hoạch để từ từ tiếp cận người ấy nhiều hơn. Các cặp đôi cũng có thể nhân cơ hội này để làm hòa sau những căng thẳng.

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 5/10/2022 hôm nay, những vết thương cũ được xoa dịu và được chữa lành nhanh chóng giúp tuổi Tuất có lại được sự tươi vui và trở nên hòa đồng hơn với mọi người.

Tuổi Tuất rất nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống xảy ra. Nhưng cũng đừng vì thế mà sa đà vào công việc quá vì dù sao bản mệnh cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi đôi chút.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi ngày càng mặn nồng, bạn có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương.

Tuổi Tuất rất nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo