Đúng khuya nay 6/10/2022: Cổng trời mở ra, CÁT THẦN hạ phàm ban phước lộc, 3 con giáp này tiền tài đầy tay, vận khí vây quanh, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, đời sau tiêu xài không hết

Tuổi Sửu đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp. Bản mệnh tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài. Trong công việc cũng như cuộc sống, những mối quan hệ riêng này sẽ là sự hỗ trợ để con giáp này đạt được thành công.

Mộc - Hỏa tương sinh mang lại cơ thể khỏe mạnh, sung sức cho bản mệnh khi bạn đã duy trì được thói quen lành mạnh để cải thiện sức khỏe trong thời gian dài. Hôm nay bạn cũng tìm được niềm vui trong việc khám phá một điều mới mẻ.

May mắn hơn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

May mắn hơn là tình hình tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 6/10/2022 hôm nay, tuổi Mùi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao trách nhiệm cho bản mệnh, bởi bản mệnh có trách nhiệm cao, làm việc có đầu có đuôi.

Tuổi Mùi đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Mùi cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên tiến triển êm đẹp. May mắn là nửa kia của bản mệnh luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì khó giải quyết, hãy tâm sự với đối phương, con giáp này sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Đối phương cũng có thể đưa ra những gợi ý hữu ích nữa.

Tuổi Mùi đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về phương diện công danh sự nghiệp, Chính Quan cho thấy con giáp này là người có tinh thần trách nhiệm cao, một khi đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy, trốn tránh. Đức tính này sẽ giúp bản mệnhnhận được sự tán thưởng của cấp trên và thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Dần có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ. Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say.

Tuổi Dần có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo