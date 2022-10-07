Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng Thứ Sáu 07/10/2022 hôm nay, Tuổi Tý có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Tuổi Tý sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

May mắn hơn Hỏa sinh Thổ cho thấy chuyện tình yêu của bạn khá triển vọng trong ngày hôm nay. Nếu bạn chân thành bày tỏ với người mình thầm mến, có thể bạn sẽ nhận được một lời đồng ý đấy.

Tuổi Tý đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Tý cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tuổi Tý đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Sáu 07/10/2022, vận trình của Tuổi Sửuở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Sửu mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ngũ hành tương sinh giúp cho sức khỏe của tuổi Sửu được đảm bảo. Dường như lối sống tích cực đã phần nào giúp bạn lấy lại được sự trẻ trung, vui tươi trước đây.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Sửu mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc sinh Hỏa, người độc thân tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn.

Với người đã lập gia đình, bạn biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Hỏa - Thổ tương sinh mang đến tin vui liên quan tới tình hình tài chính hiện tại vì có thể bạn đang được hỗ trợ để cải thiện thu nhập. Do đó, đừng phụ lòng mọi người, hãy làm việc chăm chỉ nhé.

Hỏa - Thổ tương sinh mang đến tin vui liên quan tới tình hình tài chính hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo