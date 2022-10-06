Cuối ngày hôm nay 6/10: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, thị phi ở đâu rơi xuống đầu, tình duyên kém sắc, cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt

Dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tuất có nguy cơ đối mặt với những chuyện thị phi liên tục rơi xuống đầu mà không thể nào giải quyết mọi hiểu lầm cho tất cả mọi người. Hình ảnh và uy tín của bạn vì thế cũng giảm sút khiến công việc chịu ảnh hưởng ít nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp ngáng trở. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu không nên đòi hỏi từ quá nhiều điều hoàn hảo từ nửa kia vì bạn nên nhớ rằng không ai hoàn hảo 100% hết.

Điều bạn nên làm lúc này là hãy mạnh mẽ lên, hãy cứ làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, kết quả công việc chính là lời giải thích đầy đủ và xác đáng nhất về bạn. Bạn chỉ cần bỏ mặc những lời nhiễu nhương ngoài tai, việc mình mình làm thì chẳng ai có thể bắt bẻ bất cứ điều gì.

Dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tuất có nguy cơ đối mặt với những chuyện thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên một số chuyện từng xảy ra sẽ gây áp lực cho con giáp tuổi Hợi, khiến bạn nghĩ ngợi, căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc rõ rệt. Đây chính là thời điểm mà con giáp này nên tập trung cho việc quản lý tài chính để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh lưu ý tới khía cạnh tình cảm, đừng chỉ sống đơn giản cho ngày hôm nay. Trong một mối quan hệ, để có được sự lâu dài, bạn cần phải có sự nuôi dưỡng tình cảm từ cả hai phía.

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên một số chuyện từng xảy ra sẽ gây áp lực cho con giáp tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Quan khiến người tuổi Dần phải chịu những phen điêu đứng trong hôm nay. Có điềm báo con giáp này gặp phải kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Chuyện chẳng phải do mình nhưng mọi người lại hướng sự chỉ trích về phía bạn, làm hạ uy tín của bạn.

Ngày này bạn đừng quá cả tin vào bất kì ai, đừng tâm sự quá nhiều hay bộc lộ quá rõ mọi cảm xúc của mình. Hãy biết giữ mình, nhất là ở môi trường phức tạp như nơi công sở. Bạn cần giữa một khoảng cách an toàn cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa được trọn vẹn. Niềm vui của tình yêu đôi lứa dần mất đi do tác động của Ngũ hành tương xung. Cùng với đó, hiểu lầm ngày một chồng chất khiến cho mối quan hệ có dấu hiệu tan vỡ cao.

Ngày này bạn đừng quá cả tin vào bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo