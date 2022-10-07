Đúng giờ Sửu hôm nay 7/10/2022: TAM HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, vạn sự như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, vận trình lên hương, cuối năm tin vui đổ bộ, gia đạo ấm êm

Tuổi Mùi nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Dậu cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Người đã lập gia đình biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bạn cũng không quên hỏi ý kiến của người ấy. Mối quan hệ giữa hai người khiến ai cũng thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Mùi độc thân chủ động hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Bạn cho rằng với tính cách thú vị và độc đáo của mình, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Mùi độc thân chủ động hơn trong các mối quan hệ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay Thứ Sáu 07/10/2022, Tuổi Dậu đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Dậu có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tử vi ngày mới cho thấy nhờ có Lục Hợp mà những căng thẳng của tuổi Dậu với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân có thể được tháo gỡ trong ngày thứ 6 này. Đừng ngại ngần vì có một số việc chỉ cần bạn chia sẻ thẳng thắn, bao gồm cả những khó khăn ở hiện tại là bạn cũng có thể được thông cảm ngay thôi.

Chính Ấn trợ giúp khiến người tuổi Dậu trở nên bận rộn hơn nhưng may mắn là một ngày hiệu quả. Có thể bản mệnh sẽ phải làm thêm giờ, hoặc bỏ nhiều công sức để có thể hoàn thành các công việc quan trọng.

Chính Ấn trợ giúp khiến người tuổi Dậu trở nên bận rộn hơn nhưng may mắn là một ngày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay Tam Hợp mang tới cho tuổi Tuất cảm giác hạnh phúc bên một nửa của mình. Các bạn luôn thấy thú vị và nhẹ nhõm khi ở bên nhau. Bạn và người ấy có thể bàn luận với nhau đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất mà không thấy chán.

Thiên Ấn tương trợ cho người tuổi Tuất làm việc liên quan đến chuyên môn cao như luật sư, bác sĩ, ca sĩ, nhân viên kỹ thuật, công nghệ,... Bạn có được thành quả đáng kể khi luôn chủ động tìm cách học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng.

Mộc sinh Hỏa, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, bạn có thể tâm sự với nửa kia của mình hoặc những người mà bạn tin tưởng. Làm vậy, dù đối phương không giúp được bạn đi nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và có động lực hơn nhiều.

Mộc sinh Hỏa, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, bạn có thể tâm sự với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo