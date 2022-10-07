Sau 18h hôm nay 7/10: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm sắm nhà mua xe, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 13:34

Sau 18h hôm nay, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn vàng bạc thần tài ban, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang.

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra không có gì khó khăn, vất vả. Người tuổi này ngày càng bộc lộ được sự nhanh trí, thông minh khi biết các tìm đường lui cho mình trong lúc gặp rắc rối. Vượt qua được giai đoạn khó khăn này là cách mà bản mệnh lại có thêm niềm tin rằng không có gì là không thể.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng vận. Phương diện tài chính của con giáp này có dấu hiệu tăng lên trông thấy nhờ có Chính Tài nâng đỡ trong ngày.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân tuổi Dần nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn. Với người đã lập gia đình, bạn biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Sau 18h hôm nay 7/10: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm sắm nhà mua xe, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Mộc sinh Hỏa, người độc thân tuổi Dần nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Ngọ luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ trọng đại.

Thậm chí, ngay trong ngày hôm nay, bạn có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Đây chính là lúc bạn thể hiện tài năng của mình rõ ràng hơn nữa. Đừng nên chần chừ hoặc e ngại nhé, kẻo người khác sẽ nhanh chóng vượt qua bạn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người độc thân cảm thấy buồn phiền vì mãi vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương cho mình. Lời khuyên tốt nhất dành cho bản mệnh là đừng nóng vội rồi mối nhân duyên tốt lành cũng sẽ đến với bạn. 

Sau 18h hôm nay 7/10: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm sắm nhà mua xe, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Ngọ luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 7/10 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra suôn sẻ hanh thông. Tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao giúp người tuổi này đạt được hiệu quả cao trong công việc. Qua đó, bản mệnh nhận được lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp quanh mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tệ. Nguồn thu nhập tăng dần nên con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân, sở thích của bản thân.

Hỏa - Thổ tương sinh giúp cho sức khỏe của bản mệnh lúc này được cải thiện, chế độ ăn uống được điều chỉnh và bạn đã có thể cảm nhận rõ những thay đổi về cơ thể của mình trong thời gian này. Ngoài ra, đừng quên duy trì việc tham gia thể dục thể thao nữa nhé, đừng chỉ xem nó là phong trào.

Sau 18h hôm nay 7/10: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình lên hương, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm sắm nhà mua xe, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Hỏa - Thổ tương sinh giúp cho sức khỏe của bản mệnh lúc này được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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