Cuối ngày mai 8/10: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo thất thoát của cải, vận trình gặp khó, xui rủi bám lấy bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 19:50

Cuối ngày mai, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận ra đường giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, của cải thất thoát, vận trình nhiều trắc trở.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu ngày mai ngày 08/10/2022 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Tuổi Sửu gây nên những khó khăn trong việc kiếm tiền làm giàu của con giáp này. Ngày này bản mệnh phải cẩn trọng hơn trong các quyết định lớn về tài chính. Họa phá tài hiển hiện, có thể bạn sẽ bị kẻ gian lừa gạt, lấy mất những khoản tiền mà bạn vất vả mới có được.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Sửu ngày mai không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Cuối ngày mai 8/10: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo thất thoát của cải, vận trình gặp khó, xui rủi bám lấy bản mệnh - Ảnh 1
Tuổi Sửu gây nên những khó khăn trong việc kiếm tiền làm giàu của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 8/10/2022 ngày mai, tuổi Mão dễ thất thoát tiền bạc. Con giáp này có thể sẽ tiêu xài tốn kém cho các hoạt động mua sắm nhu yếu phẩm. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy cân nhắc đến tình hình tài chính của mình trước khi mở hầu bao.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc đến nơi công cộng, tuổi Mão cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Đồng thời, bản mệnh chớ nên tin theo lời dụ dỗ mua hàng, đầu tư lãi suất cao của những người không quen biết.

Cuộc sống hôn nhân không như bạn vẫn tưởng tượng. Vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt, gây ra sự căng thẳng, ức chế cho con giáp này, bản mệnh không tìm được cách để hóa giải cho hợp lý. Có lẽ bạn cần nhiều thời gian hơn để hài hòa lối sống giữa 2 người.

Cuối ngày mai 8/10: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo thất thoát của cải, vận trình gặp khó, xui rủi bám lấy bản mệnh - Ảnh 2
Cuộc sống hôn nhân không như bạn vẫn tưởng tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai, cảnh báo về những sai sót công việc mà người tuổi Thìn có thể gặp phải trong ngày thứ 7 này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do bản mệnh thiếu tập trung, lơ là với nhiệm vụ của mình.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Người độc thân hãy nhìn xa hơn về tương lai, đừng chôn chặt trái tim mình trong những nỗi đau quá khứ. Ai cũng có những chuyện không thể nói ra, nhưng đừng để cho những chuyện đó khiến cho mình trở nên câm lặng.

Cuối ngày mai 8/10: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo thất thoát của cải, vận trình gặp khó, xui rủi bám lấy bản mệnh - Ảnh 3
Người độc thân hãy nhìn xa hơn về tương lai, đừng chôn chặt trái tim mình trong những nỗi đau quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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