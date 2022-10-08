Đúng ngày mai, 9/10: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, lộc lá tá lả, bản mệnh cầu được ước thấy, vàng bạc đầy tay, giàu nứt đố đổ vách

Ngày mai nhờ có Tam Hợp cục soi mệnh, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui, xua tan mây mờ ảm đạm trong những ngày trước đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại theo đuổi, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bạn giải tỏa được những chướng ngai tinh thần, nhờ đó mà bạn ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề của bạn lúc này.

Dù có phải đối mặt với khó khăn, con giáp này cũng không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi Mão.

Ngày mai nhờ có Tam Hợp cục soi mệnh, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Quan hỗ trợ cho các khía cạnh cuộc sống của tuổi Tỵ suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy nhiên, để mọi việc luôn tích cực, bạn nên có kế hoạch làm việc cụ thể, tránh thụ động khi nhận nhiệm vụ mới từ cấp trên.

Đường công danh của bạn có những bước tiến thuận lợi, bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được điểm mạnh của bạn rồi đó. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, mệnh chủ càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần.

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm, bạn nhận ra đối phương đang “bật đèn xanh” với mình nhưng cũng đừng tỏ ra hấp tấp kẻo bị chê là thô lỗ. Đã đến lúc bạn lên kế hoạch để từ từ tiếp cận người ấy nhiều hơn. Các cặp đôi ngày mai cũng có thể nhân cơ hội này để làm hòa sau những căng thẳng.

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai Lục Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thìn những niềm vui và cả sự may mắn khi mọi chuyện đều diễn ra êm đềm. Công việc của bản mệnh vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ từ góp sức cho đến lời khuyên, kinh nghiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn, hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nhưng dù tiền bạc dư dôi đến đâu, bạn cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, còn nhiều chuyện phải chi tiêu sau này nên cần có kế hoạch tích lũy ngay từ bây giờ

Nhờ Tam Hợp mà đời sống tình cảm thuận lợi. Người độc thân có thể nhận được đề nghị hẹn hò, tán tỉnh từ các vệ tinh xung quanh. Bạn cũng có thể nảy sinh tình cảm với ai đó tại nơi làm việc. Những đối tượng đang yêu và đã kết hôn nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn, để hâm nóng mối quan hệ.

Ngày mai Lục Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thìn những niềm vui và cả sự may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo