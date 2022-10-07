Đúng khuya nay 7/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này sung sướng hết phần thiên hạ, phúc khí vây quanh, tài vận sung túc, gia đạo ngập tin vui, tình duyên thêm gắn kết

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 7/10/2022 hôm nay, tuổi Thân trở nên bận rộn hơn nhưng may mắn là có được một ngày hiệu quả. Có thể bản mệnh sẽ phải làm thêm giờ, hoặc bỏ nhiều công sức để có thể hoàn thành các công việc quan trọng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc một cách rõ rệt. Bạn cảm thấy hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình, lúc nào cũng đong đầy tình yêu thương. Tình cảm ngày càng khăng khít khi cả hai luôn có ý thức chăm chút cho mối quan hệ này.

Những căng thẳng của tuổi Thân với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân có thể được tháo gỡ trong hôm nay. Đừng ngại ngần vì có một số việc chỉ cần bản mệnh chia sẻ thẳng thắn, bao gồm cả những khó khăn ở hiện tại thì bản mệnh cũng có thể được thông cảm.

Những căng thẳng của tuổi Thân với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân có thể được tháo gỡ trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 7/10 diễn ra không đáng lo. Tử vi cho biết, người tuổi này sẽ nắm bắt được cơ hội “thăng quan tiến chức” cho mình trong ngày. Lý do là đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao cho bản mệnh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này có thể gạt bỏ nỗi lo “cơm áo gạo tiền” nhờ có nguồn thu nhập khấm khá.

Ngày mới mang tới cho tuổi Mùi cảm giác hạnh phúc bên một nửa của mình. Hai người luôn thấy thú vị và nhẹ nhõm khi ở bên nhau. Con giáp này và đối phương có thể bàn luận với nhau đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất mà không thấy chán.

Ngày mới mang tới cho tuổi Mùi cảm giác hạnh phúc bên một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không có gì khó khăn, phức tạp. Những kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc người tuổi này. Nhờ đó, bản mệnh nhận được “cơn mưa” lời khen từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Nguồn thu nhập cải thiện một cách rõ rệt phần lớn là từ các công việc phụ.

May mắn hơn là tình trạng sức khỏe được cải thiện, chế độ ăn uống được điều chỉnh và bản mệnh đã có thể cảm nhận rõ những thay đổi về cơ thể trong thời gian này. Tuy nhiên con giáp này đừng quên duy trì việc tham gia thể dục thể thao, đừng chỉ xem nó là phong trào, hãy xác định đó là lộ trình nâng cấp thể trạng cho mình.

May mắn hơn là tình trạng sức khỏe được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo