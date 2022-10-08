Bước qua ngày hôm nay 8/10/2022: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, vận trình sung túc, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, phúc khí vây quanh, tình - tiền đỏ thắm

Đường công danh của bạn có những bước tiến thuận lợi, bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được điểm mạnh của bạn rồi đó. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, mệnh chủ càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm. Bạn và người ấy có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, những chuyện không vui dần khép lại, chỉ còn tương lai hạnh phúc đang mở ra trước mắt.

c, kiếm được một khoản kha khá bỏ túi cho mình. Đôi khi bạn cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy. Nhưng thực tế là nhờ bạn đã đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng.

Ngày mai Thực Thần báo hiệu bạn đang có lộc tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới cho thấy Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày mai như trải thêm hoa hồng. Thời gian này bạn cần cố gắng phát huy hết thế mạnh bản thân, vận trình đang rất hanh thông nên chỉ cần bạn có quyết tâm là ắt sẽ có được thành công.

Thổ Kim tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cơ hội để cải thiện tình hình tài chính. Bạn nên đối mặt thay vì trốn tránh như trước đây, thậm chí với sự hỗ trợ của một người thân mà bạn có thể thoát khỏi rắc rối hiện tại.

Đường tình duyên của bản mệnh trong ngày chủ nhật này khá tốt đẹp, con giáp này được mai mối, gặp gỡ đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bản mệnh cũng đã chủ động hơn và có suy nghĩ riêng của mình nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân sẽ biết cách phát triển mối quan hệ tình cảm một cách tự nhiên nhất.

Thổ Kim tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cơ hội để cải thiện tình hình tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Ấn xuất hiện hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi thêm phần suôn sẻ. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc với thái độ chân thành và có trách nhiệm của mình, nhờ vậy mỗi khi gặp phải khó khăn, luôn có nhiều người sẵn sàng đứng ra giúp bạn một phen.

Nhờ Tam Hợp mà đời sống tình cảm thuận lợi. Người độc thân có thể nhận được đề nghị hẹn hò, tán tỉnh từ các vệ tinh xung quanh. Bạn cũng có thể nảy sinh tình cảm với ai đó tại nơi làm việc. Những đối tượng đang yêu và đã kết hôn nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn, để hâm nóng mối quan hệ.

Thái độ tích cực của bản mệnh liên quan tới chuyện tiền bạc. Có những người sở hữu trong tay khoản tiền lớn nhưng rất khiêm tốn. Trong khi đó ai đang gặp khó khăn thì cũng đã hiểu ra những sai lầm của mình và tìm cách để thay đổi.

Nhờ Tam Hợp mà đời sống tình cảm thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo