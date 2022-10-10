Đồng hồ điểm 12h trưa nay 10/10/2022: 3 con giáp này may mắn kéo tới ngùn ngụt, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Hôm nay Thứ Hai 10/10/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Thìn hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Thìn trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Hai này cũng là ngày mà Tuổi Thìn có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Xem tử vi ngày 10/10/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp tác động, người tuổi Tý gặp được nhiều điều như ý muốn trong ngày hôm nay. Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Phương diện làm ăn cũng tiến triển khá suôn sẻ. Những kế hoạch bạn đặt ra từ trước đều đạt được bước phát triển đáng mừng, khiến tiền chảy về túi đều đều. Con giáp này có thể đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa để tiến về phía trước.

Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất đầm ấm và hòa thuận. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn có thể tìm cách hâm nóng tình cảm giữa các thành viên bằng một bữa ăn ngon hoặc đơn giản là cùng xem một chương trình giải trí.

Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất đầm ấm và hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người Tuổi Tỵ trong ngày Thứ Hai này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tỵ nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều kỳ vọng hơn vào sự nghiệp tương lai của mình, bởi bạn không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp mà còn được lãnh đạo đánh giá cao. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, công lao của bạn chẳng hề uổng phí đâu.

Thổ sinh Kim, may mắn mà gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho bản mệnh. Vì thế, khi gặp áp lực trong công việc bạn nên tâm sự với mọi người để được nhẹ nhõm hơn, đồng thời mọi người có thể giúp bạn tìm ra định hướng chính xác hơn.

Thổ sinh Kim, may mắn mà gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo