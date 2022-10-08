Đúng khuya mai 9/10/2022: Cổng trời mở ra, thiên thần hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngủ trên đống vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Đường tài lộc của người tuổi Tý vượng phát, con giáp này có thêm các mối làm ăn mới, người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt. Với uy tin mà bản mệnh đã xây dựng bấy lâu nay, phần lớn khách hàng tự tìm tới, người này giới thiệu cho người kia nên doanh thu ngày càng dồi dào hơn, thu về không ít tiền bạc.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bạn giải tỏa được những chướng ngai tinh thần, nhờ đó mà bạn ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề của bạn lúc này.

Những người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn, cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm cho tương lai nên con giáp này đã tích lũy được một khoản kha khá. Nhìn chung không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền trong ngày. Người tuổi Tý cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được kết quả này.

Những người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ thuận lợi. Đó là nhờ con giáp này quyết đoán, dứt khoát trong hành động của mình. Thời cơ không có nhiều, nhờ quyết đoán mà bản mệnh nắm bắt được cơ hội để thể hiện mình, cũng là cứu nguy khi mà sự cố bất ngờ xảy.

Về phương diện tài lộc, nếu như con giáp này không đủ khả năng tài chính để thực hiện ý tưởng của mình thì vẫn sẽ kiên trì tìm cách để làm cho nó xảy ra. Hãy cứ tự tin trình bày ý tưởng của mình với những đối tác hay cấp trên để nhận khoản tiền đầu tư xứng đáng.

Khi Lục Hợp xuất hiện che chắn cho những vết thương cũ nhanh lành thì người tuổi Dần cũng có lại được sự tươi vui từ trong ánh mắt, lời nói, bạn trở nên hòa đồng hơn với mọi người trong ngày mai.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ Thiên Tài mà tuổi Mùi cảm nhận rõ tình hình tài chính của mình lúc này rất rực rỡ, có người là làm ăn được, nhưng có người được cho tiền hoặc đơn giản là bạn tích lũy được số tiền đáng kể. Dù sao có chút tiền trong tay bản mệnh cảm thấy có động lực hơn, bạn cũng đang tìm cách để có thể gia tăng thu nhập trong thời gian này.

Chăm chỉ là điều tốt nhưng đừng vì thế mà làm việc quá sức nhé con giáp tuổi Mùi. Bạn nên cân đối lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh việc mệt mỏi diễn ra quá thường xuyên.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Mùi không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Nhờ Thiên Tài mà tuổi Mùi cảm nhận rõ tình hình tài chính của mình lúc này rất rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo