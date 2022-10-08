Đúng khuya mai 9/10/2022: Cổng trời mở ra, thiên thần hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngủ trên đống vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 15:25

Đúng khuya mai 9/10, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn phước lành, vận trình ngập hỷ sự, tài lộc bùng nổ, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Tý

Đường tài lộc của người tuổi Tý vượng phát, con giáp này có thêm các mối làm ăn mới, người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt. Với uy tin mà bản mệnh đã xây dựng bấy lâu nay, phần lớn khách hàng tự tìm tới, người này giới thiệu cho người kia nên doanh thu ngày càng dồi dào hơn, thu về không ít tiền bạc.

Những người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn, cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm cho tương lai nên con giáp này đã tích lũy được một khoản kha khá. Nhìn chung không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền trong ngày. Người tuổi Tý cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được kết quả này.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bạn giải tỏa được những chướng ngai tinh thần, nhờ đó mà bạn ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề của bạn lúc này.

Đúng khuya mai 9/10/2022: Cổng trời mở ra, thiên thần hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngủ trên đống vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Những người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ thuận lợi. Đó là nhờ con giáp này quyết đoán, dứt khoát trong hành động của mình. Thời cơ không có nhiều, nhờ quyết đoán mà bản mệnh nắm bắt được cơ hội để thể hiện mình, cũng là cứu nguy khi mà sự cố bất ngờ xảy.

Về phương diện tài lộc, nếu như con giáp này không đủ khả năng tài chính để thực hiện ý tưởng của mình thì vẫn sẽ kiên trì tìm cách để làm cho nó xảy ra. Hãy cứ tự tin trình bày ý tưởng của mình với những đối tác hay cấp trên để nhận khoản tiền đầu tư xứng đáng.

Khi Lục Hợp xuất hiện che chắn cho những vết thương cũ nhanh lành thì người tuổi Dần cũng có lại được sự tươi vui từ trong ánh mắt, lời nói, bạn trở nên hòa đồng hơn với mọi người trong ngày mai.

Đúng khuya mai 9/10/2022: Cổng trời mở ra, thiên thần hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngủ trên đống vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ Thiên Tài mà tuổi Mùi cảm nhận rõ tình hình tài chính của mình lúc này rất rực rỡ, có người là làm ăn được, nhưng có người được cho tiền hoặc đơn giản là bạn tích lũy được số tiền đáng kể. Dù sao có chút tiền trong tay bản mệnh cảm thấy có động lực hơn, bạn cũng đang tìm cách để có thể gia tăng thu nhập trong thời gian này.

Chăm chỉ là điều tốt nhưng đừng vì thế mà làm việc quá sức nhé con giáp tuổi Mùi. Bạn nên cân đối lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh việc mệt mỏi diễn ra quá thường xuyên.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Mùi không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Đúng khuya mai 9/10/2022: Cổng trời mở ra, thiên thần hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc bùng nổ, bản mệnh ngủ trên đống vàng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Nhờ Thiên Tài mà tuổi Mùi cảm nhận rõ tình hình tài chính của mình lúc này rất rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 5 giờ 12 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý