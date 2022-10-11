Đúng giờ Tý hôm nay 11/10/2022: THẦN TÀI gõ cửa nhà 3 con giáp này, vàng bạc trải trước mắt, vận trình hanh thông, tình duyên vượng sắc, cuối năm ngập tin vui

Theo dõi tử vi ngày 11/10/2022 của 12 con giáp , cục diện Tam Hợp mang tới cho Sửu những tin tức tốt lành. Vận trình công danh sự nghiệp phát triển ổn định. Con giáp này gây được ấn tượng với đồng nghiệp xung quanh đặc biệt là cấp trên, thể hiện năng lực bản thân.

Con giáp này có nhiều tin vui tình cảm nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể vượt qua được nhiều giông bão trong cuộc sống.

Cũng nhờ vậy, bản mệnh được trao cho nhiều dự án, kế hoạch lớn và có yếu tố quyết định. Những tiến bộ về chuyên môn sẽ giúp cho con giáp này có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Người tuổi Tý hãy cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ người đi trước, thông qua đó bản mệnh sẽ khắc phục được những điều thiếu sót nhanh hơn.

Con giáp này có nhiều tin vui tình cảm nhờ ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày, tuổi Dần được cát tinh Chính Ấn che chở nên gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh, công việc phát triển hanh thông. Điều này nhờ rất nhiều vào những mối quan hệ của bạn, chúc mừng vì bạn có được những người bạn, đối tác tốt khi cùng hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi.

Tài chính trong ngày này không có gì phải lo lắng. Công việc suôn sẻ đảm bảo thu nhập ổn định cho bạn. Tiền bạc dư dả nhưng không nên vì thế mà tiêu pha bừa bãi, có vẻ như đôi khi bạn dễ sa đà vào việc mua sắm quá nhiều. Đã đến lúc bạn cần tiết kiệm một khoản cho tương lai rồi Dần nhé.

Dần có nhiều tin vui. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể vượt qua được nhiều giông bão trong cuộc sống.

Tài chính trong ngày này không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay tuổi Sửu gặp được Tam Hợp nên vận trình ngày đón nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ. Con giáp này nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của bản thân. Bản mệnh cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ đến từ những người xung quanh nên tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn

Tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Nếu con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng bản mệnh vẫn nên cân đối thu chi, đừng nên hoang phí nếu không sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

May mắn còn đến với Sửu ở phương diện tình cảm. Thổ sinh Kim giúp lứa đôi hàn gắn mối quan hệ, xóa nhòa những hiểu lầm và xa cách trước đó. Với những người còn độc thân, hãy mở rộng lòng mình và thử bắt đầu một mối quan hệ mới nhé, đừng cứ mãi sống trong quá khứ.

Tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo