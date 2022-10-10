Đúng ngày mai, 11/10: THẦN PHẬT soi đường, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này lộc lá tá lả, khách hàng vô nườm nượp, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

12 con giáp tử vi 10/10/2022 12:33

Đúng ngày mai, 3 con giáp này lộc lá tá lả, khách hàng nườm nượp đến, tiền tài đầy tay, cơ hội đổi đời đã đến, bản mệnh sớm điểm danh trong danh sách đại gia.

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra tương đối dễ dàng. Tâm tình phấn khởi, nguồn năng lượng dồi dào đem lại cho người tuổi này cảm hứng sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là những người đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, hội hoạ lại càng dễ gặt hái được thành quả đáng kể.

Chính Tài xuất hiện mang tới tin vui về tài chính cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 này. Có thể là nhờ vào việc buôn bán, làm ăn đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tăng tiến cho bản mệnh. Bạn nhớ tận dụng tốt thời cơ hiện tại và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác để có thể duy trì tài lộc.

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình đáng kể. Người độc thân nên tận dụng thời cơ này để bày tỏ tình cảm trong lòng vì đối phương cũng đang để ý bản mệnh. Tình cảm vợ chồng luôn giữ được sự ấm êm, hoà thuận.

Đúng ngày mai, 11/10: THẦN PHẬT soi đường, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này lộc lá tá lả, khách hàng vô nườm nượp, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 1
Công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Nhờ cát tinh nâng đỡ mà con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới mẻ trong ngày hôm nay. Những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật nhiều khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng kể.

Vận trình tài lộc có bước chuyển mình rực rỡ. Công việc đem lại cho người tuổi này nguồn thu nhập ổn định, thậm chí là dư dả.

Hỏa – Mộc tương sinh giúp cho sức khỏe của bản mệnh lúc này được cải thiện, chế độ ăn uống được điều chỉnh và bạn đã có thể cảm nhận rõ những thay đổi về cơ thể của mình trong thời gian này. Ngoài ra, đừng quên duy trì việc tham gia thể dục thể thao nữa nhé, đừng chỉ xem nó là phong trào.

Đúng ngày mai, 11/10: THẦN PHẬT soi đường, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này lộc lá tá lả, khách hàng vô nườm nượp, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Lục Hợp mà những căng thẳng của tuổi Thìn với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân có thể được tháo gỡ trong ngày mai. Đừng ngại ngần vì có một số việc chỉ cần bạn chia sẻ thẳng thắn, bao gồm cả những khó khăn ở hiện tại là bạn cũng có thể được thông cảm ngay thôi.

Chính Ấn trợ giúp khiến người tuổi Thìn trở nên bận rộn hơn nhưng may mắn là một ngày hiệu quả. Có thể bản mệnh sẽ phải làm thêm giờ, hoặc bỏ nhiều công sức để có thể hoàn thành các công việc quan trọng trong ngày mai.

Vận trình tình cảm bình ổn. Cuộc sống vợ chồng không có quá nhiều thay đổi đòi hỏi người trong cuộc phải có sự chủ động hâm nóng tình cảm. Người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa của mình vì còn e dè, ngần ngại khi tiếp xúc với người khác phái.

Đúng ngày mai, 11/10: THẦN PHẬT soi đường, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này lộc lá tá lả, khách hàng vô nườm nượp, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 3
Chính Ấn trợ giúp khiến người tuổi Thìn trở nên bận rộn hơn nhưng may mắn là một ngày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 10/10/2022: 3 con giáp này may mắn kéo tới ngùn ngụt, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

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