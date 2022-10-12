Đồng hồ điểm 12h trưa nay 12/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình không gặp khó, cát khí vây quanh, thuận lợi đủ đường, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tình duyên thập phần viên mãn

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay Thứ Tư 12/10/2022, Tuổi Mão đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Mão có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Nhờ Hỏa dưỡng Thổ nên vận tình cảm của bản mệnh được vun đắp khá nhiều. Vợ chồng biết cảm thông, yêu thương nhau nhiều hơn, không còn hằn học giận dỗi. Mão cũng luôn chú ý giữ thái độ đúng mực, không chảnh chọe với bất kỳ ai nên ai cũng quý.

Tuổi Mão nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Mão cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Tuổi Mão nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ gặp Chính ấn nên làm việc cũng thông thái hơn mọi ngày, hay cả nể, giúp đỡ người khác. Bạn trẻ tuổi Ngọ thì học hành giỏi giang, nhanh nhảu nên được thầy cô quý mến. Tuy nhiên điểm trừ ở tuổi này khiến sự nghiệp đi xuống đó là chưa dứt khoát, chưa biết cương nhu đúng lúc nên toàn chịu thiệt thân.

Đường tiền bạc của tuổi này khá dồi dào nhờ Tam Hợp trợ mệnh. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan. Người kinh doanh thì linh hoạt, bán được hàng, không phải nhờ vả đến ai trong hôm nay.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ biết cách để làm cho một nửa yêu thương và quý trọng bản mệnh hơn. Đơn giản là con giáp này thể hiện sự quan tâm chân thành tới đối phương và cả những người thân, bạn bè của họ. Người độc thân cũng có nhiều tín hiệu vui.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ biết cách để làm cho một nửa yêu thương và quý trọng bản mệnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay mang đến cơ hội để tuổi Tỵ được sáng tạo, giúp bản mệnh bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bản mệnh thích thú. Đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới sẽ giúp con giáp này cảm thấy cuộc sống tươi vui hơn.

May mắn hơn là đường tiền tài có Thực Thần nâng đỡ nên bản mệnh có thể tự tin với những khoản thu nhập phụ của mình. Bên cạnh đó bạn cũng có lộc ăn uống, hay được người khác biếu tặng, cho đồ ăn, quà cáp. Có đi thì cũng phải có lại, nên đối xử công bằng với những người giúp mình nhé.

Trên phương diện tình cảm, các mối quan hệ cũng rất rõ ràng, bất kể bản mệnh đi qua một giai đoạn khá phức tạp trong đời sống tình cảm cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bản mệnh xử lý các tình huống một cách trưởng thành, bản lĩnh, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Trên phương diện tình cảm, các mối quan hệ cũng rất rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo