Cuối ngày hôm nay 11/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, quý nhân ưu ái, thần phật nâng đỡ bản mệnh công danh vượng sắc, tình - tiền viên mãn, thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 14:25

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, bản mệnh được quý nhân ưu ái, công danh thành toại, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Thân

Thứ 3 này, được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Thân hứa hẹn có một ngày vượng tài vượng lộc. Không chỉ thu nhập chính tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng khá suôn sẻ, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích.

Phương diện công việc tương đối bình ổn, những chướng ngại đã được con giáp này dẹp bỏ. Nhờ những kinh nghiệm sẵn có, bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Hiện tại là thời gian hưởng thụ thành quả, tiếp tục tiến về phía trước và phát triển sự nghiệp trên nền tảng sẵn có.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của tuổi Thân tiến triển rất yên bình và hòa hợp. Con giáp này luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình vì tin tưởng đối phương. Và đây chính là điều giúp vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Con giáp này không còn bị động nữa mà dần chủ động hơn trong các mối quan hệ.

Cuối ngày hôm nay 11/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, quý nhân ưu ái, thần phật nâng đỡ bản mệnh công danh vượng sắc, tình - tiền viên mãn, thăng hoa - Ảnh 1
Phương diện công việc tương đối bình ổn, những chướng ngại đã được con giáp này dẹp bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới cho thấy Chính Tài độ mệnh, đường tài lộc của người tuổi Dần khá sáng. Cát tinh này đảm bảo cho bản mệnh một nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Lương cứng cũng đủ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thường ngày, còn nếu muốn dư dả hơn nữa, đương nhiên bạn sẽ phải tìm thêm cách kiếm tiền.

Còn đối với người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, hôm nay cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi này đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Bản mệnh có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa đôi bên.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần tiến triển rất yên bình và hòa hợp. Con giáp này luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ vì tin tưởng đối phương. Và đây chính là điều giúp vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới.

Cuối ngày hôm nay 11/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, quý nhân ưu ái, thần phật nâng đỡ bản mệnh công danh vượng sắc, tình - tiền viên mãn, thăng hoa - Ảnh 2
Vận trình tình cảm của tuổi Dần tiến triển rất yên bình và hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết cát tinh Chính Quan xuất hiện trong Thứ Ba của người tuổi Hợi báo hiệu bạn có thể gặp được quý nhân trong công việc. Nhờ thái độ làm việc nghiêm chỉnh cùng với sự chỉn chu nên con giáp này được rất nhiều người quý mến, chủ động đứng ra giúp đỡ và chỉ dẫn bạn nhiệt tình.

Còn đối với người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, hôm nay cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi này đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Bản mệnh có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa đôi bên.

Phương diện tình cảm cũng không có gì lo ngại khi có Kim sinh Thủy. Những những mâu thuẫn trước đây của bạn và người ấy đều được tháo gỡ. Tình cảm sau giông bão thậm chí còn càng thêm khăng khít hơn nữa. Những ai độc thân cũng đang có đối tượng để tìm hiểu, cho dù chưa có bước tiến xa hơn nhưng bạn cảm thấy vui với những gì đang có.

Cuối ngày hôm nay 11/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, quý nhân ưu ái, thần phật nâng đỡ bản mệnh công danh vượng sắc, tình - tiền viên mãn, thăng hoa - Ảnh 3
Phương diện tình cảm cũng không có gì lo ngại khi có Kim sinh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 11/10/2022: THẦN TÀI gõ cửa nhà 3 con giáp này, vàng bạc trải trước mắt, vận trình hanh thông, tình duyên vượng sắc, cuối năm ngập tin vui

Đúng giờ Tý hôm nay 11/10/2022: THẦN TÀI gõ cửa nhà 3 con giáp này, vàng bạc trải trước mắt, vận trình hanh thông, tình duyên vượng sắc, cuối năm ngập tin vui

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay, thần tài gõ cửa, 3 con giáp vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình suôn sẻ hanh thông, tình duyên tràn ngập vượng sắc.

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