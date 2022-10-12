Đúng giờ Tý hôm nay 12/10: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, cuối năm có tin vui tài lộc, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức

Tử vi ngày Thứ Tư 12/10/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Thân đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Tình hình sức khỏe của tuổi Thân đang được cải thiện rõ rệt, cơ thể của bản mệnh săn chắc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nếu ai có bệnh lúc này cũng nhanh chóng hồi phục hơn.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thân có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thân có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mão hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản Tuổi Mão sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tuổi Mão không gặp phải xui xẻo trong chuyện tình cảm. Những người đã có nửa kia thì nên cùng đối phương đi du lịch để hâm nóng tình yêu. Người có gia đình nhận tin tức liên quan đến con cái, đa phần là tin tốt, không có gì đáng lo.

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mão hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay, tuổi Ngọ dễ gặp may mắn. Có thể sự giúp đỡ tài chính từ một người nào đó sẽ giúp con giáp này nhanh chóng tăng tốc các dự án cá nhân.

Bên cạnh đó, công sức của tuổi Ngọ bỏ ra cũng được công nhận. Lúc này, bản mệnh có nhiều động lực để đạt được những tiến bộ trong cuộc sống. Hãy đặt ra những mục tiêu mới và tập trung cho nó.

May mắn hơn, con giáp này cảm nhận rõ sự may mắn khi có một nửa của mình ở bên che chở và làm chỗ dựa tinh thần trong lúc khó khăn. Cuộc sống dẫu có khó khăn nhưng chỉ cần nghe những lời động viên của đối phương là bản mệnh lại cảm thấy ấm lòng.

May mắn hơn, con giáp này cảm nhận rõ sự may mắn khi có một nửa của mình ở bên che chở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo