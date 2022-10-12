Bước qua ngày hôm nay 12/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, vận may đến tới tấp, tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát 'kiếp FA'

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 22:30

Bước qua ngày hôm nay, khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, vận may tới tấp, cuối năm tình - tiền thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Dần

Với người tuổi Dần, Thực Thần báo hiệu bạn đang có lộc tiền bạc, kiếm được một khoản kha khá bỏ túi cho mình. Đôi khi bạn cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy. Nhưng thực tế là nhờ bạn đã đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích con giáp này làm mới bản thân. Ngày mai bản mệnh nên tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng lại vừa có thể nâng cao trí tuệ với những buổi workshop hoặc lớp học kỹ năng mới xem sao.

Chuyện tình cảm của bản mệnh hôm nay êm đẹp như được chắp thêm đôi cánh giúp bay cao, bay xa hơn nữa. Hai người thực sự yêu thương và muốn chung sống bên nhau, dành cho nhau cuộc sống hạnh phúc như mong muốn.

Bước qua ngày hôm nay 12/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, vận may đến tới tấp, tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh khuyến khích con giáp này làm mới bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Mùi hoặc đơn giản là bạn bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế chi tiêu những món đồ không cần thiết.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cũng cho bản mệnh có thể tìm ra cách cân bằng các mối quan hệ quanh mình. Con giáp này chăm chút hơn cho các mối quan hệ thân thiết mà vẫn có thời gian riêng để tận hưởng những sở thích của bản thân.

Bước qua ngày hôm nay 12/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, vận may đến tới tấp, tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cũng cho bản mệnh có thể tìm ra cách cân bằng các mối quan hệ quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bạn khá thông minh nên ngày mai thích hợp để nghiên cứu phương pháp làm việc. Nhưng khi sự nghiệp đang trên đà tốt thì không được phô trương. Cũng đừng quá tham lam kiêu ngạo mà tự mình chặn đường sống của mình. Tâm tính tuổi Tỵ là người không khuất phục trước khó khăn nên một khi vấp phải đả kích thì khó mà đứng dậy lần nữa.

Về phương diện tài lộc, tuổi Tỵ nhờ khả năng cư xử chính trực, khéo léo trong các mối quan hệ xã giao đem về nhiều cơ hội làm ăn tốt. Các vấn đề liên quan đến tiền nong cũng được bạn dễ dàng giải quyết. Vận khí bình an người này sẽ có gặp điềm bất lợi phá tài nào cả. Tính cách đa tài nên có lợi khi làm thêm việc, kiêm thêm chức hoặc có thêm nghề tay trái.

Ngũ hành tương sinh cũng khuyên con giáp này đừng vì bận rộn mà quên dành thời gian nhiều hơn cho những người bạn thân thiết. Đó là cách con bản mệnh nạp lại năng lượng nhanh chóng sau thời gian dài chìm lắng của mình.

Bước qua ngày hôm nay 12/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, vận may đến tới tấp, tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 3
Về phương diện tài lộc, tuổi Tỵ nhờ khả năng cư xử chính trực, khéo léo  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 12/10: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, cuối năm có tin vui tài lộc, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức

Đúng giờ Tý hôm nay 12/10: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, cuối năm có tin vui tài lộc, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình lên hương nhờ thực thần nâng đỡ, công danh vụt sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc.

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