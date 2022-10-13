Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 01:29

Đúng 12h trưa nay, thực thần nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông đủ đường, may mắn bám gót, thu nhập khả quan.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên chiếu mệnh mang tới cho người tuổi Tý thêm sự quyết đoán để lựa chọn những điều phù hợp nhất với bản thân mình. Hơn ai hết, bản thân con giáp này hiểu mình cần gì, muốn gì và có thể làm được gì nên rất tự tin với quyết định của mình.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, biết cách nhìn xa trông rộng nên cải thiện được túi tiền của mình.

Hôm nay cũng có thể là cột mốc tuyệt vời để tuổi Tý tận dụng hâm nóng tình cảm với nửa kia hoặc tìm kiếm một đối tượng mới nếu còn độc thân. Hãy cởi mở đón nhận những điều mới mẻ sắp đến trong chuyện tình cảm của mình.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan - Ảnh 1
Hôm nay cũng có thể là cột mốc tuyệt vời để tuổi Tý tận dụng hâm nóng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay cục diện Tam Hợp dự báo thứ 5 này với người tuổi Sửu là một ngày vượng nhân duyên, mối quan hệ với những người xung quanh rất hòa nhã tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng thoải mái. Bạn đi tới đâu cũng được quý mến và trở thành người gây ấn tượng tích cực bằng sự chân thành và cư xử duyên dáng của mình.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Vận trình tình cảm vui vẻ tươi sáng. Cục diện Lục Hợp giúp mối quan hệ giữa tuổi Sửu và nửa kia suôn sẻ, hài hòa hơn. Người độc thân cũng nhận được nhiều cảm tình từ những người khác giới khác.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan - Ảnh 2
Vận trình tình cảm vui vẻ tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Tam Hợp cục giúp các kế hoạch của người tuổi này gặp nhiều may mắn hơn hẳn. Mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, cấp trên tốt hơn mỗi ngày mở ra cơ hội thăng tiến cho bản mệnh trên đường sự nghiệp.

Vận trình tài lộc không tệ. Nhờ có cách làm việc thông minh, hợp lý mà con giáp này không lo thiếu tiền tiêu.

Hỏa sinh Thổ, tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Về cơ bản, dù làm bất cứ việc gì con giáp này cũng hướng tới mọi người xung quanh, biết hy sinh và bao dung nên luôn giữ được hạnh phúc gia đình.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ, tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, gia đạo an yên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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