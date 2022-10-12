Đúng ngày mai, 13/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp tiền tài đầy tay, vận trình vượng sắc, nửa đời sau chẳng lo đói khổ, của cải dư dôi, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Tử vi 12 con giáp ngày mai, Thứ Năm 13/10/2022, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Về phương diện sức khỏe , cơ bản không có vấn đề gì khiến tuổi Tỵ phải quá lo lắng. Bản mệnh chỉ cần duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Song ngày mai con giáp này được nhắc nhở không nên trị bệnh ở đầu.

Cục diện Mộc Hỏa tương sinh có thể mở ra cánh cửa để tuổi Tỵ cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Nếu con giáp này muốn tìm kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài đây là thời điểm nên bắt đầu hỏi thăm những mối quan hệ xã hội quanh mình.

Cục diện Mộc Hỏa tương sinh có thể mở ra cánh cửa để tuổi Tỵ cải thiện tình hình tài chính hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của bạn ngày mai rất tốt, cách tư duy cách xử lý công việc rất gọn gàng nhanh nhẹn. Bạn thích tư duy thích tìm tòi suy nghĩ. Nhưng lại ưa tự do mà thiếu đi sức mạnh hành động. Nhưng khả năng ăn nói sẽ giúp bạn thuyết phục được đồng nghiệp xung quanh. Sự dịu dàng và mạnh mẽ ẩn bên trong cũng giúp người này hạ gục đối phương hợp tác. Đem tới nhiều cơ hội làm ăn về cho công ty.

Chính Tài mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Mùi hoặc đơn giản là bạn bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế chi tiêu những món đồ không cần thiết.

Căng thẳng kéo dài giữa tuổi Mùi và một người nào đó sẽ được giải quyết triệt để ngày mai, khiến cả hai hiểu nhau hơn, đồng thời có cơ hội ngồi lại để bàn bạc với nhau về những vấn đề mà hai phía chưa thông suốt. Đây chính là cơ hội để con giáp này bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất.

Chính Tài mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 13/10/2022 ngày mai, tuổi Dậu sẽ có những suy nghĩ sâu sắc hơn về bản thân. Có thể nói là cơ hội để con giáp này học về chính mình ở nhiều khía cạnh khác nhau và trở nên hoàn thiện hơn. Quá trình đó có thể đòi hỏi bản mệnh phải từ bỏ một số quan điểm không còn phù hợp.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Dậu khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Dậu khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo