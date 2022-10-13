Đúng giờ Sửu ngày mai 14/10/2022: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', công danh thành toại, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải nhiều vô số, chỉ sợ tiêu xài không hết

Xem tử vi ngày hôm nay, Thứ Sáu 14/10/2022, Tuổi Mão chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mão trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp vận Nhị Hợp nghĩa là suy nghĩ cố chấp cũng sẽ bớt đi phần nào trong hôm nay, bạn dễ dàng linh động khi làm việc nhóm khiến mọi người ưa thích và đồng tâm giúp đỡ. Vận tiền tài vì vậy mà có hi vọng mới.

Mặt tài vận gặp vận Nhị Hợp nghĩa là suy nghĩ cố chấp cũng sẽ bớt đi phần nào trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Thứ Sáu 14/10/2022, Tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Mùi thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Mùi khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Tình cảm: Về mặt tình cảm, con giáp này đang độc thân sẽ có thái độ thoải mái và cởi mở hơn khi được giới thiệu những đối tượng quen biết nhờ sự giúp đỡ của Thiên Ấn. Người tuổi Mùi sẽ không còn quá phản đối việc tìm bạn đời qua mai mối nữa. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ của bạn và đối phương sẽ diễn ra tốt đẹp và có được kết quả như mong đợi.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày Thứ Sáu 14/10/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thìn có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thìn có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo