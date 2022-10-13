Đúng giờ Tý ngày mai 14/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, vận trình lên hương, sung sướng hết phần thiên hạ, giàu có nhất một vùng, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 09:22

Đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này có cơ hội trúng số đổi đời, vận trình lên hương, sung sướng hết phần thiên hạ, bản mệnh giàu có nhất một vùng.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình.

Chính Tài mang lại tiềm lực kinh tế của không ít con giáp tuổi Mão khi bạn có người hậu thuẫn, trợ giúp để thực hiện tham vọng của mình. Trong khi đó, người làm công nhờ tìm được việc làm ưng ý mà có được thu nhập tốt, ổn định hơn.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện chuyện tình cảm lứa đôi. Thay vì cố gắng tranh cãi đúng sai, hơn thua, bạn học cách lắng nghe và gợi ý cho người ấy chia sẻ về bản thân nhiều hơn, khi biết thêm về khó khăn họ từng trải qua bạn sẽ thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.

Đúng giờ Tý ngày mai 14/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, vận trình lên hương, sung sướng hết phần thiên hạ, giàu có nhất một vùng, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện chuyện tình cảm lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ biết bỏ bớt đi cái tôi kiêu hãnh, nhường chỗ cho hạnh phúc lên ngôi. Bạn hiểu ra rằng hai người cần lắng nghe, chia sẻ và cùng tìm ra giải pháp vẹn toàn nhất để cùng cảm nhận hạnh phúc đích thực.

Với người tuổi Ngọ, Thực Thần báo hiệu bạn đang có lộc tiền bạc, kiếm được một khoản kha khá bỏ túi cho mình. Đôi khi bạn cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy. Nhưng thực tế là nhờ bạn đã đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm. Bạn và người ấy có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, những chuyện không vui dần khép lại, chỉ còn tương lai hạnh phúc đang mở ra trước mắt.

Đúng giờ Tý ngày mai 14/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, vận trình lên hương, sung sướng hết phần thiên hạ, giàu có nhất một vùng, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Với người tuổi Ngọ, Thực Thần báo hiệu bạn đang có lộc tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 14/10/2022 của 12 con giáp, tuổi Mùi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong ngày này vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

Đúng giờ Tý ngày mai 14/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, vận trình lên hương, sung sướng hết phần thiên hạ, giàu có nhất một vùng, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đúng 12h trưa nay, thực thần nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông đủ đường, may mắn bám gót, thu nhập khả quan.

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