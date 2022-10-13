Qua đêm nay 13/10: Xởi lởi trời gởi cho, vàng bạc trải đầy nhà 3 con giáp này, phú quý hanh thông, vận trình may mắn, bản mệnh cát khí vây quanh, tình duyên vượng sắc viên mãn

Tử vi hàng ngày cho biết đây chính là cột mốc tuyệt vời để người tuổi Dần tận dụng hâm nóng tình cảm với nửa kia hoặc tìm kiếm một đối tượng mới nếu còn độc thân trong ngày có Tam Hợp nâng đỡ. Hãy cởi mở đón nhận những điều mới mẻ sắp đến trong chuyện tình cảm của bạn

Ngày mai, quý nhân sẽ mai mối cho người độc thân, thông qua các mối quan hệ xã giao sẽ gặp được người hợp với mình. Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng mặn nồng, hiểu ý nhau, con cái ngoan ngoãn và gắn bó với cha mẹ.

Mộc - Hỏa tương sinh có thể mở ra cánh cửa để bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Nếu bạn muốn tìm kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, đây là thời điểm bạn nên bắt đầu hỏi thăm những mối quan hệ xã hội quanh mình.

Mộc - Hỏa tương sinh có thể mở ra cánh cửa để bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ Sáu ngày 14/10/2022 này, Tuổi Tỵ sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Thực Thần ghé thăm, vận may tài lộc của tuổi Tỵ chưa khi nào lại sáng rõ đến vậy. Bạn hãy mau chớp lấy những cơ hội đầu tư kiếm tiền dù là nhỏ nhất đang xuất hiện trước mắt nhé, đây chính là bước đà giúp bạn bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Tỵ có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Thực Thần ghé thăm, vận may tài lộc của tuổi Tỵ chưa khi nào lại sáng rõ đến vậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Sáu ngày 14/10/2022 này, Tuổi Ngọ sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Ngọ có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Thứ Sáu ngày 14/10/2022 này, Tuổi Ngọ sẽ rất tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo