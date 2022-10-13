Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Dậu với nguồn thu nhập ổn định sẽ không phải quá lo lắng về chuyện chi tiêu trong ngày này. Chỉ cần bạn tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch quản lý tài chính mà mình đặt ra từ trước thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu trong thời gian tới.

Ngày có tam hợp cục che chở còn là cơ hội rất thuận lợi cho tình cảm của tuổi Dậu được thăng hoa, nhất là với ai đang độc thân, đây là thời điểm để con giáp này chủ động hơn trong tình cảm và bày tỏ với đối phương. Cơ hội sẽ trôi qua mất nếu bản mệnh mãi im lặng.

Tử vi ngày mới cho biết nhờ Tam Hội mà căng thẳng kéo dài giữa bạn và một người nào đó sẽ được giải quyết triệt để ngày mai, khiến cả hai hiểu nhau hơn, đồng thời có cơ hội ngồi lại để bàn bạc với nhau về những vấn đề mà hai phía chưa thông suốt. Đây chính là cơ hội để bạn bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất đấy.

Nhờ có Thực Thần mà ngày mai người tuổi Tị vô cùng lạc quan, tích cực. Tuy nhiên đừng để sự lạc quan thái quá khiến bạn đưa ra những ý tưởng thiếu thực tế, thậm chí khiến cho bạn vừa mất thời gian, sức lực, mà còn đánh mất cả niềm tin của chính mình khi kết quả không được như ý.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trước. Bữa cơm gia đình ấm cúng ngày cuối tuần chính là cầu nối giúp đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Nhờ có Thực Thần mà ngày mai người tuổi Tị vô cùng lạc quan, tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai Thiên Tài mang lại tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Thìn. Với các cặp đôi, hai bạn có thể suy nghĩ đến việc cùng tạo ra khối tài sản chung, hoặc cùng san sẻ các gánh nặng tài chính của đối phương. Điều này có thể khiến phương diện tài chính của cả hai trở nên thịnh vượng hơn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thể tìm ra cách cân bằng các mối quan hệ quanh mình. Bạn chăm chút hơn cho các mối quan hệ thân thiết mà vẫn có thời gian riêng để tận hưởng những sở thích của bản thân.

Bản mệnh rất tự tin với con đường mình đang đi và luôn an tâm vững bước tiếp mà chẳng chút lo sợ. Dù vấp phải không ít chông gai nhưng thành quả mà người tuổi Thìn nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho tất cả những gì mà con giáp này phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Bản mệnh rất tự tin với con đường mình đang đi và luôn an tâm vững bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo