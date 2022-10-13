Cuối ngày mai 14/10: 3 con giáp này như 'cá gặp nước', vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, bản mệnh đánh đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, đại cát đại lợi

12 con giáp tử vi 13/10/2022 12:22

Cuối ngày mai, 3 con giáp này như 'cá gặp nước' thuận lợi đủ đường, bản mệnh vét hết thiên hạ, đánh đâu thắng đó, vận trình vượng phát.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 14/10/2022 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn, hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nhưng dù tiền bạc dư dôi đến đâu, bạn cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, còn nhiều chuyện phải chi tiêu sau này nên cần có kế hoạch tích lũy ngay từ bây giờ. 

Tình cảm như ý, Tuổi Ngọ đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Ngọ thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Cuối ngày mai 14/10: 3 con giáp này như 'cá gặp nước', vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, bản mệnh đánh đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Tình cảm như ý, Tuổi Ngọ đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Thứ Sáu 14/10/2022 này, Tuổi Mùi đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Mùi có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Tuổi Mùi nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Tình cảm: Nhờ có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh mà nhân duyên của người tuổi Mùi độc thân, đặc biệt là nữ mệnh có nhiều điểm sáng. Bạn có cơ hội được làm quen với một vài đối tượng triển vọng. Nếu biết mở lòng mình hơn, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn.

Cuối ngày mai 14/10: 3 con giáp này như 'cá gặp nước', vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, bản mệnh đánh đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Tuổi Mùi đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ Sáu 14/10/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Sửu có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Sửu đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Sửu sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Cuối ngày mai 14/10: 3 con giáp này như 'cá gặp nước', vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, bản mệnh đánh đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Sửu sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 14/10/2022: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', công danh thành toại, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải nhiều vô số, chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng giờ Sửu ngày mai 14/10/2022: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', công danh thành toại, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải nhiều vô số, chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng giờ Sửu ngày mai quý nhân bám gót 3 con giáp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, công danh thành toại, bản mệnh của cải khấm khá, tiền đồ xán lạn.

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