Đúng giờ Tý ngày mai 15/10: THỰC THẦN độ mệnh, CÁT TINH soi chiếu, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, công danh vượng sắc, tài chính khả quan, tình duyên được chắp thêm cánh

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Thứ Bảy 15/10/2022 này, đường tài lộc của Tuổi Dần vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Dần trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Tiếp nối tử vi ngày 14/10/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Thân có cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận nhờ những mối đầu tư tưởng chừng đã lâm vào bế tắc từ trước đó.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, hãy chỉ coi đó là một khoản tiền khích lệ chứ đừng nên phụ thuộc vào đó. Hơn nữa, nếu quá phụ thuộc vào một việc nào đó, bạn sẽ trở nên trì trệ, thiếu ý chí phấn đấu.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Thân không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào vận may của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày mai. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo. Bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Dậu nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo