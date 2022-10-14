Bước qua ngày hôm nay 14/10/2022: TOP 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh phú quý lên đời, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 15:34

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này cầu được ước thấy, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh chẳng lo chuyện tiền nong, tiền đồ cũng cực kì xán lạn.

Tuổi Tý

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Cũng trong ngày này, nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa nên công việc của bạn cũng thuận lợi hơn hẳn. Các kế hoạch đang đang tiến triển rất tốt. Bản mệnh cần giữ vững quan điểm của mình, theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ tới đích.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định.

Bước qua ngày hôm nay 14/10/2022: TOP 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh phú quý lên đời, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Chính Ấn lại là dấu hiệu tốt với những ai đang theo đuổi con đường học tập hoặc công danh sự nghiệp. Chậm mà chắc, bạn đang bước những bước tiến vững vàng để tương lai thăng tiến.

Đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, bạn thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

Bước qua ngày hôm nay 14/10/2022: TOP 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh phú quý lên đời, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai Thứ Bảy 15/10/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Mão hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Mão trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Bước qua ngày hôm nay 14/10/2022: TOP 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh phú quý lên đời, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, hút sạch may mắn tiền tài, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên

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