Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của Tuổi Ngọ vào Thứ Bảy 15/10/2022 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Ngọ sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Ngọ đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá hiếu thắng, so đo hơn thua trong mọi việc. Đặc biệt, hành động dùng mọi cách để giành thắng lợi, thậm chí sẵn sàng hãm hại người khác là nên tránh. Nếu bạn giành chiến thắng bằng cách đó thì chẳng vẻ vang gì.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Ngọ sẽ thấy một chút muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tương Hại đem tới kẻ tiểu nhân ném đã giấu tay, khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối diện có tồi tệ thế nào đi nữa, bạn cũng cần nhắc nhở bản thân mình chớ nên hành xử quá nóng nảy.

Trong công việc, trước khi bắt tay vào một việc gì, bạn nên trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp nhiều hơn chứ không nên tự động làm mọi việc theo ý mình. Đôi khi, phát huy trí tuệ của tập thể sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề đa chiều và chính xác hơn.

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người làm văn phòng không nên ngồi một chỗ quá lâu, người cao tuổi chớ nên làm việc hoặc tập thể dục quá sức.

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày 15/10/2022, vận trình của Tuổi Dậu không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Dậu có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc anh chị em trong nhà do những suy nghĩ khác biệt. Bạn nên thử lắng nghe ý kiến của người đi trước trước khi khăng khăng với quan điểm của bản thân. Đừng đặt cái tôi cá nhân quá cao như vậy.

Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Dậu có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Dậu có thể sẽ cảm thấy buồn bã - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo