Đúng giờ Sửu ngày mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, hút sạch may mắn tiền tài, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 12:40

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, hút sạch may mắn, vận trình lên hương, thênh thang tiền tài, sung sướng hết phần thiên hạ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày thứ 7 này. Bản mệnh có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kì ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai.

May mắn hơn trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân biết cách thể hiện điểm mạnh của mình nên dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Chắc hẳn bạn sẽ khiến cho một vài người cảm thấy xuyến xao đấy, hãy mở lòng mình để thử cho đôi bên cơ hội nhé.

Đúng giờ Sửu ngày mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, hút sạch may mắn tiền tài, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên - Ảnh 1
Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân biết cách thể hiện điểm mạnh của mình nên dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày Thứ Bảy 15/10/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Mùi làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Bảy này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Mùi nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Đúng giờ Sửu ngày mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, hút sạch may mắn tiền tài, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên - Ảnh 2
Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chính Ấn trao cho người tuổi Tý cơ hội khẳng định vị thế. Nhờ có kinh nghiệm dày dặn, bạn sẽ hoàn thành xuất sắc công việc được giao, dù cho đó là một công việc khó khăn. Thậm chí, bạn còn dư thời gian giúp đỡ người khác nữa.

Trong ngày tam hợp, vận trình tình cảm của tuổi Tý rất thăng hoa, nhất là những cặp đôi mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý để không bị xao nhãng khỏi những điều quan trọng khác như mối quan hệ với người thân.

Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của tuổi Tý lúc này khá tốt, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Không những thế con giáp này còn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc.

Đúng giờ Sửu ngày mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, hút sạch may mắn tiền tài, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của tuổi Tý lúc này khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 15/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình nhiều tiến triến, may mắn đủ đường, tiền đồ xán lạn, cuối năm ngập tràn tin vui, tình duyên thêm gắn kết

Cuối ngày mai 15/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình nhiều tiến triến, may mắn đủ đường, tiền đồ xán lạn, cuối năm ngập tràn tin vui, tình duyên thêm gắn kết

Cuối ngày mai, chính tài nâng đỡ cho 3 con giáp này vận trình nhiều tiến triển, may mắn hanh thông, tiền đồ xán lạn, tin vui ồ ạt đến với bản mệnh.

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