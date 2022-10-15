Đồng hồ điểm đúng 18h08p hôm nay 15/10: TÀI LỘC rơi xuống trần gian, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình một bước lên mây, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 07:23

Đồng hồ điểm đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn tài lộc trời ban, bản mệnh thoát cảnh đói khổ, vận trình ngày một khởi sắc.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Dần có cơ may phát tài ngay. Với người làm công ăn lương, bạn có thể được nhận một khoản tiền mang tính khích lệ vì những đóng góp cho tập thể trong suốt quãng thời gian qua.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ những mối khách hàng quen thuộc. Nhân thời điểm thuận lợi, bạn có thể thử dấn thân vào những lĩnh vực mới xem sao. Nếu dám mở lối đi riêng, bạn có thể phát tài nhanh chóng hơn những người khác đấy.

Kim sinh Thủy cho thấy những dấu hiệu lạc quan trên phương diện tình cảm của người tuổi Dần. Người độc thân có thể được người thân quen giới thiệu cho những đối tác triển vọng, từ đó mở ra bước phát triển mới trong cuộc sống của bạn.

Đồng hồ điểm đúng 18h08p hôm nay 15/10: TÀI LỘC rơi xuống trần gian, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình một bước lên mây, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Kim sinh Thủy cho thấy những dấu hiệu lạc quan trên phương diện tình cảm của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mệnh có Thực Thần chủ một ngày tài vận sung túc. Người tuổi Mão hôm nay có thiên tính hướng nội đa sầu đa cảm. Nhưng lại độ lượng, tốt bụng hiểu được cách an ủi người khác nên mặt tài vận dễ dàng được giúp đỡ và giải quyết được tranh chấp

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng trong hôm nay. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng. Chắc chắn điều đó sẽ đem lại sự hài lòng cho các vị khách và khiến họ muốn quay trở lại sử dụng dịch vụ của bạn lần nữa.

Theo tử vi ngày 15/10/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài phù trợ, tình hình tài chính của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Có vẻ như các khoản đầu tư trước đó của bạn đã dần dần đem lại lợi nhuận đáng mừng.

Đồng hồ điểm đúng 18h08p hôm nay 15/10: TÀI LỘC rơi xuống trần gian, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình một bước lên mây, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày 15/10/2022 của 12 con giáp, tuổi Sửu nhờ được Thiên Ấn che chở nên có một ngày làm việc năng suất. Đặc biệt những người làm về lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông, tự do… sẽ có nhiều cơ hội giành được thành công trong ngày thứ 7 này.

Phương diện tình cảm trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Các mối quan hệ đều rất bình ổn, đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau, người yêu lâu thì đây cũng là thời điểm để bàn tính chuyện trăm năm, cho nhau cơ hội để sớm tối chăm sóc cho nhau.

Đồng hồ điểm đúng 18h08p hôm nay 15/10: TÀI LỘC rơi xuống trần gian, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, vận trình một bước lên mây, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Phương diện tình cảm trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa 15/10/2022: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, sự nghiệp thành đạt như ý, bản mệnh vét hết may mắn, tài chính khởi sắc, tình duyên thêm bền chặt

Đồng hồ điểm 12h trưa 15/10/2022: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, sự nghiệp thành đạt như ý, bản mệnh vét hết may mắn, tài chính khởi sắc, tình duyên thêm bền chặt

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, sự nghiệp như ý, bản mệnh may mắn đủ đường, tình duyên khởi sắc.

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